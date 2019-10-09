«Как пропишет, тогда и действовать можно»

Когда человек замышляет что-то недоброе, его нередко подводят мелочи, на которые он не обращает внимания. И даже тот, кто считает себя самым большим умником на свете, порой бессилен перед его величеством Случаем.

Когда папа 15-летней Вероники привёл в дом новую жену, девочка не стала устраивать сцен. Да, она всё ещё тосковала по умершей год назад маме, и поселившаяся в их доме Ольга невольно вызывала у Вероники неприязнь. Однако девчонка уже была достаточно взрослой, чтобы понимать, что любому мужчине нужна женщина.

Сближаться с новой женой отца Вероника не собиралась, да и та не лезла девочке в душу. Так, привет, как дела, пока. Не более того. Конечно, отец пытался поначалу создать видимость семьи, подружить жену и дочь, но потом махнул на это дело рукой.

Возможно, члены этой семьи и притёрлись бы со временем друг к другу, но, как мы уже сказали, его величество Случай имел на это свой взгляд. Как-то в доме случился скачок напряжения и свет в