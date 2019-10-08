Как мужчины унижают женщин газлайтингом

Эта форма психологического насилия неявная и губительная. Цель газлайтинга — заставить человека усомниться в собственной адекватности. Манипулятор навязывает ближнему эмоции, которых тот не испытывает, ставит в упрек вещи, которых не существует.

Газлайтингом обычно занимаются мужчины, реже — представительницы слабого пола. И не всегда это муж и жена. Газлайтингом может пользоваться начальник по отношению к подчиненным, мама к детям, политик — к населению своей страны.

Простой пример: муж доказывает жене, что она обозвала его маму матерным словом. Но супруга такого не делала и в принципе не употребляет бранную лексику. На что муж говорит: «Ты просто не помнишь». И происходит это из раза в раз.

Мужчина «вводит в уши», что жена стала странно себя вести, грубо реагировать на его слова. И вообще, пора ей показаться психиатру. Хотя на самом деле женщина полностью адекватна, а партнер просто хочет получить желаемое путем манипуляции. Например, единолично распорядиться деньгами, выместить агрессию, поставить ее в зависимое положение, сделать виноватой в проблемах семьи.

Иногда мужчина с помощью газлайтинга маскирует измены. Утром благоверная спрашивает: «Почему ты пришел в три часа ночи?!» На что получает: «Я пришел в десять, но ты спала. Ты перепутала время из-за усталости. В последнее время ты очень странная, остро на все реагируешь. Сходи к врачу, попей таблеточки».

Кто становится жертвой

Как правило, газлайтингу легко поддаются люди, которыми в детстве манипулировали родители. Применяли силу, чтобы ребенок перестал плакать, или говорили «Да что ты выдумываешь?», когда малыш приходил пожаловаться на своих обидчиков.

Игнорирование может дойти до того, что отрицается даже факт изнасилования ребенка. Например, девочка, пострадав от домогательств отчима, ищет защиты у мамы. Но, послушав подробный рассказ ребенка, мать лишь выдавливает из себя: «Ты опять все выдумала. Дядя Ваня такого сделать не мог».

Повзрослев, такая девушка бессознательно выберет подозрительного, обвиняющего партнера. Еще на этапе романтических отношений он не поверит, что избранница была в магазине, а не с другим в постели. Дама примет недоверие за выражение любви и выйдет замуж за манипулятора.

Признаки газлайтинга

Партнер часто говорит, что вы психически не устойчивы, неадекватны. Выставляет в дурном свете, критикует на пустом месте.

Вам сопереживают из-за якобы имеющейся неполноценности, помогают сделать простые вещи, которые вы будто бы не в состоянии выполнить.

Когда доказываете свою правоту, супруг переводит тему, не воспринимает всерьез слова и чувства, обесценивает мысли. Будто вы не имеете права на свое мнение.

Все ваши достижения обесцениваются, а ошибки гиперболизируются. Любитель газлайтинга будет месяцами смаковать, как вы забыли выключить свет или не забрали сдачу в магазине. Зато ни разу не похвалит за прибавку к зарплате или новое платье.

Вы постоянно сомневаетесь в себе, спрашиваете у друзей и коллег, не слишком ли резко отвечаете. Иногда вам кажется, что действительно сходите с ума, так как путаетесь в мыслях и ощущениях.

Несмотря на достижения на работе, наличие непьющего и хорошо зарабатывающего мужа, чувствуете себя несчастной. Виноватой, неправильной, грубой, вечно извиняющейся.

Скрываете информацию от мужа, так как боитесь, что снова обвинит в неадекватности.

Часто слышите: «Ты просто забыла». И думаете: «Может, правда у меня проблемы с памятью?..»

Супруг никогда не верит, что вы пришли к какому-то умозаключению сами. Он настаивает: «По телевизору увидела?», «Подружки подсказали?», «Тебе мама эту чушь напела?» и так далее.

Боитесь принимать даже простые решения. Оглядываетесь: а что подумает муж. Причем понимаете, что до брака были намного решительнее, увереннее в себе.

Хотите изменить отношения с супругом, но все попытки сводятся к одному: уверениями в вашей психической нестабильности. Отсюда ощущение беспомощности, подавленности, нарастание тревоги, головных болей и других соматических симптомов.

Как защититься от манипуляции

Во-первых, жертва газлайтинга должна осознать, что ею манипулируют. Что она не сходит с ума, не ошибается. И захотеть перемен, даже если эмоционально привязана к мужу.

Во-вторых, с манипулятором придется расстаться: развестись, съехать с общей квартиры, забрать детей, поселиться у родственников. Сменить работу, если газлайтинг практикует начальник, свести к минимуму общение с мамой, если «ненормальность» внушает именно она.

В-третьих, нужно не просто поверить в достоверность своих чувств, но и научиться доверять себе, слушать себя, а не ближнего. Сделать это непросто, так как травма растет из детства.

Избавиться от детской модели реагирования на манипуляции поможет профессиональный психолог. Терапия в каждом конкретном случае будет индивидуальной.