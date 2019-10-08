Главные признаки настоящего мужчины

«Настоящий мужчина»: 4 главных признака мужественности

Мужественные люди абсолютно точно обладают каждой из этих черт характера.

Сдержанность

Как правило, мужественные мужчины редко проявляют свои эмоции. Кроме того, они говорят кратко и по существу. Долгие разговоры, смех, постоянная улыбка и веселье — точно самые неподходящие атрибуты, если вы хотите казаться мужественнее, чем вы есть.

Уверенность в себе

Безусловно, мужественности не бывает без уверенности в себе. Мужчины, которые обладают этим качеством, спокойны, рассудительны, не поддаются эмоциям, не идут на поводу у чужого мнения и не сомневаются в себе. На таких точно можно положиться.

Напряжённость

Напряжённость напрямую связана с мужественностью. Напряженный человек выглядит более серьёзным и собранным, а расслабленный — женственным. Только вспомните выражение лиц супергероев Бэтмена и Супермена. Напряженные скулы, прищуренные глаза, сжатые губы — эталон мужественности.

Обращение к образу мудреца

Когда мы общаемся с человеком, который говорит медленно и взвешивает каждое слово, мы бессознательно видим в нём мудреца. Следовательно, такой мужчина точно будет казаться и мужественным.