Как реагировать на шантаж интимными фотографиями

Многие боятся обращаться в полицию. Именно для таких случаев психологи дали несколько рекомендаций.

Для начала необходимо успокоиться и не паниковать. Страх загоняет в тупик и мешает мыслить. Также ни в коем случае нельзя предлагать шантажисту деньги за фотографии. Так, по словам специалистов, с каждым разом будут выдвигаться все новые и новые условия. Фото в любом случае останутся у преступников, и через год все равно могут быть обнародованы (если, конечно, вы снова не заплатите за молчание).

Также эксперты советуют просто забыть об этой ситуации. По их словам, этот совет странный, но действенный. Интимные фотографии есть у каждого второго. Не стоит бояться, что их увидят родственники, коллеги и друзья. Так, по мнению экспертов, можно всю жизнь жить в страхе.

А если ваши обнаженные снимки попали в Сеть, то специалисты рекомендуют говорить прямо, что взломали хакеры. Эксперты отметили, что через несколько дней об этой истории все забудут, передает «24 канал».