Феминистки призвали изменить правила танго

Феминистки призвали изменить традиционные правила танго

В Аргентине феминистки объявили войну национальному достоянию страны — танго, пишет газета The New York Times.

Как отмечается, представительницы движения усмотрели в этом танце сексизм и отсылки к патриархату.

Известно, что танго появилось в XVII-XVIII веках в бедных районах Буэнос-Айреса как результат слияния различных ритмов и движений. По правилам этого парного танца, который обычно исполняется мужчинами и женщинами, партнер — ведущий, именно он устанавливает свои правила на танцплощадке.

Группа активисток Tango Feminist Movement представила новый взгляд на культурный феномен Аргентины. Одна из участниц движения хореограф Сорайя Гонсалес считает, что танго — это карикатура на патриархат. По ее словам, в самых ранних видеозаписях этого танца молодые люди обращались с девушками, как с тряпичными куклами. Несмотря на то что в будущем отношение к партнершам поменялось, танцовщицы по-прежнему остались в танго ведомыми.

Но лидерство мужчин в танце вовсе не единственное, что не устраивает феминисток. Им также не нравится правило, согласно которому танго могут исполнять исключительно разнополые пары. Кроме того, феминисток не устраивает постоянное желание молодых людей держать свои руки ниже талии партнерши.

«Долгое время в нашей культуре мужчинам разрешалось трогать тебя, когда они этого захотят, а если ты пожалуешься, то тебя сочтут сумасшедшей»,

— заявила другая участница Tango Feminist Movement Виктория Бейти.

Летом феминистки создали специальный документ, в котором призвали организаторов танцевальных вечеров отказаться от строгого следования правилам танго. В частности, они потребовали принимать в танец однополые пары или партнеров, отрицающих традиционные генде