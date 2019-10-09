Мне 40 лет и я живу с мамой

Здравствуйте, дорогие читатели! Я бы хотел поделиться с вами своей историей, возможно вы меня поймете. Меня зовут Сергей, в этом году мне исполнилось 40 лет и я до сих пор живу с мамой. Моя мама очень хорошая женщина! Ей 67 лет и она до сих пор работает медсестрой в поликлинике. Отец ушел от нас, когда мне было 4 годика, с тех пор я его больше не видел. Всю жизнь мы прожили с мамой вдвоем, после ухода отца она больше не выходила замуж, да и вообще я никогда не видел ее с мужчинами.

Я не ходил в детский сад, пока мама работала, за мной присматривала бабушка, которая, к сожалению, уже умерла. В школе учился на отлично, однако друзей у меня никогда не было.

Сверстники избегали меня, да и мама говорила, что мне не нужны друзья, так как они могут предать.

В 17 лет я закончил школу и поступил в университет на философский факультет, я день и ночь занимался наукой, писал научные статьи, выступал на конференциях, мама гордилась мной!

Однако на третьем курсе мне захотелось отношений с девушкой и я сказал об этом маме. Сложно описать ее реакцию! Она впала в истерику, плакала, начала все крушить и говорить, что я больше ее не люблю и она мне больше не нужна, раз я начал задумываться о том, чтобы начать жить самостоятельной жизнью.

Я постарался ее переубедить и мама успокоилась. Больше на тему девушек я с ней не разговаривал, но мама периодически говорила мне, что от женщин исходит зло, что они обманывают мужчин, предают их и бросают.

Мама является для меня огромным авторитетом, поэтому я начал избегать женщин и отказался от мысли заводить семью.

В этом году мне исполнилось 40 лет, я преподаю философию в университете и продолжаю заниматься научной деятельностью. Вечера я провожу дома с мамой, мы читаем друг другу книги, стихи и пьем чай.

Я очень благодарен судьбе за такую мать! Это единственный близкий человек, которого я нико