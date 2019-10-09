Как стать эрудированной за короткое время

WomanHit.ru представил идеальную неделю интенсива по саморазвитию. Достаточно часа в день, чтобы заниматься по нашей программе

«У меня нет на это времени», — любимая отговорка любого человека, которым есть, чем оправдать свою ленивость — работой или заботой о детях. Поверьте, саморазвитие не занимает по 3—4 часа в день — часто достаточно ничтожны× 15—30 минут, чтобы в расчете на пару месяцев овладеть новым навыком или продвинуться в изучении языка. Представляем проработанный план по развитию эрудиции — пробуйте и пишите о результатах.

Понедельник

Новую неделю стоит начать с полезных привычек. Если вы все время о