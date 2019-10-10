5 причин, почему мужчины боятся рыжеволосых девушек

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С уверенностью можно сказать, что мужчины опасаются всех девушек, но рыжеволосых они почему-то боятся больше всего. Издавна к цвету волос относились крайне серьезно. Одни считали это генетическим отклонением, другие предполагали, что рыжие — это богини. А были и те, кто сжигал рыжеволосых девушек на костре, предполагая, что они — ведьмы.

Сейчас общество лишилось всех предрассудков, некоторые барышни даже специально перекрашивают свои волосы, чтобы они были огненного цвета, но мужчины все равно продолжают остерегаться рыжих бестий.