Что означают родинки на теле

Что обозначают родинки на теле

У каждого из нас на теле имеются родинки. Причем располагаются они в самых разных местах. Давайте расшифруем, что означает наличие родинки на том или ином участке тела человека.

В районе виска

Считается, что люди с такой «отметкой» обладают просто невероятной интуицией. Поэтому им обязательно нужно слушать свой внутренний голос — он практически никогда не подводит. Также таких людей практически невозможно обмануть, так как они хорошо чувствуют, когда им говорят неправду.

Над губой

Из таких людей получаются сильные гипнотизеры. Они от природы обладают даром убеждения. Если такой человек чего-то хочет, то обязательно добьется своего.

Люди с родинкой над губой, словно магнит притягивают других людей. Именно поэтому у них обычно очень много друзей и знакомых. Суеверным людям будет интересно узнать, что человек с родинкой над губой легко может сглазить другого человека. Причем, сам того не желая.