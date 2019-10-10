Чем занимаются мужья в командировках

Многие рабочие обязанности предполагают регулярные поездки в командировки. Традиционно, сотрудников-мужчин работодатели отправляют в командировки чаще, чем сотрудниц. Сегодня, когда безработица в России бьет рекорды, отказываться от поездок в другие города никто не решается. А многие даже ездят с удовольствием. Чем же именно занимаются командировочные по вечерам в чужих городах? "Рамблер" собрал признания мужчин, сделанные анонимно в Интернете. Как выяснилось, самым популярным занятием в свободное время у командировочных является "отдых с девочками".

"Куда не приедешь, если знают что командировочный-одинокий, так девочки начинают звонить в номер еще до того, как распакуешь чемоданы. "

Если едет компания мужчин, то мужчины, не связанные семейными обязательствами, могут подначками и насмешками уговорить женатых мужчин присоединиться к веселью. Многие уверены, что считать это изменой не стоит.

"Ну такая измена же не считается. Жена об этом никогда не узнает, разводиться никто не собирается. Это только укрепляет брак. "

Многие считают, что "командировочные" связи лучше, чем постоянная связь на стороне

"Изменяют все мужчины. И в командировках и не в командировках. Просто постоянной пассии нужны деньги, время. С платными девочками все проще".

Многим мужчинам, судя по комментариям в сети, даже не п