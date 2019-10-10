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Психолог рассказала, чего стоит опасаться в социальных сетях 

Парламентская газета 10 часов назад
Психолог рассказала, чего стоит опасаться в соцсетях
Фото: Парламентская газета
Общение в соцсетях не должно переходить границы личной жизни — нельзя сообщать незнакомцам свои персональные данные, телефоны и адреса, сказала Nation News детский психолог Елена Лосева.
«Ребёнку очень важно объяснить, что он не должен рассказывать, куда он ходит, где учится, раскрывать детали своего расписания»,
— пояснила эксперт. Она напомнила, что сегодня многие подростки, желающие прославиться, заводят собственные каналы на различных интернет-платформах, где раскрывают детали своей жизни.
По её словам, такое поведение является потенциально опасным, поскольку любую информацию о человеке злоумышленники могут использовать в своих целях.
Ранее в Общественной палате предложили включить курс информационной безопасности в школьную программу. Соответствующее письмо в Минпросвещения направит комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава комиссии Елена Сутормина.
Она напомнила, что центр ОП РФ «Безопасность 2.0» провёл мониторинг киберугроз, с которыми сталкиваются подростки в Сети. По данным исследования, за год количество случаев травли в Интернете выросло в три раза.
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Психология , Елена Сутормина , Елена Лосева , Общественная палата России , Парламентская газета
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