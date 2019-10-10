Психолог рассказала, чего стоит опасаться в соцсетях

Психолог рассказала, чего стоит опасаться в социальных сетях

Общение в соцсетях не должно переходить границы личной жизни — нельзя сообщать незнакомцам свои персональные данные, телефоны и адреса, сказала Nation News детский психолог Елена Лосева

«Ребёнку очень важно объяснить, что он не должен рассказывать, куда он ходит, где учится, раскрывать детали своего расписания»,

— пояснила эксперт. Она напомнила, что сегодня многие подростки, желающие прославиться, заводят собственные каналы на различных интернет-платформах, где раскрывают детали своей жизни.

По её словам, такое поведение является потенциально опасным, поскольку любую информацию о человеке злоумышленники могут использовать в своих целях.

Ранее в Общественной палате предложили включить курс информационной безопасности в школьную программу. Соответствующее письмо в Минпросвещения направит комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава комиссии Елена Сутормина

Она напомнила, что центр ОП РФ «Безопасность 2.0» провёл мониторинг киберугроз, с которыми сталкиваются подростки в Сети. По данным исследования, за год количество случаев травли в Интернете выросло в три раза.