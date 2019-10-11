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Какие мужчины боятся «разведенок» с детьми 

Рамблер 2 часа назад
Разведенная женщина с ребенком, или "разведенка с прицепом", как таких людей порой называют на специфических "мужских" сайтах, для многих мужчин является неприемлемым вариантом на роль партнера в браке. Почему так происходит, разбирался "Рамблер".
Психологи считают, что нежелание вступать в брак с женщиной, имеющей детей от предыдущих отношений, свойственно мужчинам по ряду причин. Во-первых, это характерно для неуверенных в себе инфантильных мужчин, которые сами ищут в женщинах "мамочку" и не хотят проиграть ребенку войну за женское внимание. Не рассматривают для себя брак с такой женщиной мужчины, не любящие детей, — так называемые childfree ("свободные от детей"). Третий вариант — мужчины с разной степенью психопатии. Такие мужчины не способны испытывать любви и подходят к браку, как к покупке товара в магазине. Женщина с ребенком для таких мужчин — слишком сложное в употреблении "приобретение": она может отказаться рожать ребенка новому мужу, потому что уже имеет детей, а ее ребенок от предыдущих отношений будет требовать дополнительных психических и материальных затрат со стороны нового мужа матери.
Женский форум12
Психология , Видео
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