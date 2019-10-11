Почему новые отношения нужны сразу после разрыва старых

Расставание может причинить человеку серьезную душевную боль, даже если оно произошло по его инициативе. В таких случаях многие советуют начать новые отношения. Говорят, что особенно это хорошо действует, если новая любовь похожа на бывшую. Давайте разберемся почему этот метод был эффективен во все времена как для мужчин, так и для женщин.

На людей, которые находили себе пару сразу же после расставания, всегда смотрели искоса. Но важно ли это, если метод действительно действует и дает возможность максимально безболезненного пережить разрыв и продолжить жить полноценной, насыщенной жизнью?

Психолог из Городского университета Нью-Йорка, Клаудиа Брамбо, посвятившая много лет изучению привязанностей у взрослых, считает, что люди, которые после расставания сразу же завели новые отношения, чувствуют себя в личной жизни более успешными. Брамбо проводила исследования психологического состояния людей, которые недавно пережили расставание с партнером.

Если они быстро нашли нового партнера, то чувствовали себя более уверенно, ощущали себя более желанными и любимыми. Возможно, потому, что они доказали себе, что могут быть таковыми. Они сильней ощущали личностный рост и независимость. Им лучше удавалось преодолевать зависимость от своего бывшего (бывшей), они чувствовали себя более спокойно. И не было ни одного примера, когда человек, оставшийся в одиночестве, чувствовал бы себя лучше.

Брамбо выяснила, что многие придерживаются мнения, что после разрыва отношений нужно подождать некоторое время, а не начинать сразу же новые. Люди готовы сделать паузу в среднем на 5 месяцев и считают, что все то, что начинается раньше, не может быть серьезным и долгосрочным. Но факты вещь упрямая и они говорят совсем о другом.

В одном из исследований на эту тему проводили опросы среди людей, недавно переживших личную драму, и собирали статистику их ответов. Выяснилось, что участники исследования, нашедшие сразу же после разрыва нового партнера, чувствовали себя гораздо менее тревожно, а их самооценка оставалась на высоте.

Опрашиваемые утверждали, что переход от одних отношений к другим проходил у них очень гладко и не ломал их привычного жизненного уклада. Кроме этого, была замечена любопытная деталь — быстрее всех находили нового партнера те, у кого прошлые отношения были не слишком надежными.

Может показаться странным то, что мужчины и женщины, не имевшие надежной почвы под ногами в прошлом, чувствовали себя уверенными и защищенными от неожиданностей в новом союзе. Но это легко объясняется ростом самооценки, связанным с быстрой нормализацией личной жизни.

Что происходит после разрыва?

Те, кто уверен, что нужно выждать, а лишь потом искать нового партнера, объясняют свою точку зрения тем, что человеку необходимо время, чтобы залечить душевные раны, а также сделать выводы из приобретенного негативного опыта. С тем, что в этом есть своя логика, спорить очень трудно.

Исследования такого типа проводить очень сложно из-за высокой погрешности в исходных данных. Согласитесь, рассказать постороннему человеку об уверенности в себе и на самом деле ее ощущать — это две разные вещи. Ученые выяснили, что после сложных жизненных ситуаций, в большинстве случаев, никаких внутренних перемен в человеке не происходит.

Мы можем сколько угодно говорить себе, что новый опыт был полезен и многому научил, но это будет не так. Виноват во всем феномен искажения восприятия, известный как «позитивные иллюзии».

Люди иногда склонны преувеличивать свои оценки для того, чтобы подпитать самолюбие. Разрыв может негативно сказаться на вашей самооценке. Но если вы говорите себе, что теперь более независимы, это уравновешивает ситуацию. И хотя на самом деле вы и не стали более независимы, вам так легче смириться с фактом, что вас бросили.

Так объясняет это явление известный психолог и писатель Тай Таширо. Он проводил исследования в Мэрилендском университете (США) и выяснил, что то, насколько быстро человек находит партнера после отношений никак не связано с его личностным ростом.

Поэтому вы можете ожидать от нового романа чего угодно, но нужно смотреть правде в глаза — прошлые отношения не сделают вас более опытным, а новые не добавят каких-то личностных качеств. Говоря проще — вы все равно останетесь самим собой.

А вот то, кого вы вините в разрыве отношений, на личный рост, оказывается, влияет. Виноват партнер? Вы сами? Сложившиеся обстоятельства? С точки зрения психологии это важно. Обвиняющие во всем обстоятельства, например загруженность на работе, позже заявляют о личностном росте. А вот те, кто винит исключительно себя, приходят в упадок.

В новых отношениях многое зависит от уроков, которые мы получили из прошлых отношений. Например, Таширо вспоминает одного парня, который рассказал, что научился говорить «прости меня».

Мне это очень понравилось, потому что в ответе есть конкретика, — говорит Таширо. — Ответ прозвучал очень достоверно. Я очень хорошо представляю себе, что привело к такому. Умение просить прощения поможет этому парню во всех его будущих отношениях.

Чувство привязанности

Каждый из нас имеет свой, особый стиль привязанности к близким людям. То, насколько важна для нас эмоциональная поддержка, определяется чувством защищенности, тревоги или избегания отношений, на наш взгляд, слишком близких.

Люди, испытывающие к партнеру сильную привязанность, обычно воспитывались в семьях, где родительское воспитание было последовательным. Они доверяют окружающим и в сложные моменты ищут эмоциональной поддержки у членов семьи и близких друзей.

Исследования отношений, в которых люди не уверены, но испытывали сильную привязанность, показывают более сложную картину. Расставшись со своим партнером, они быстрее находят новых, чем те, у кого отношения были более размеренными. Подгоняет в этом случае тревога, связанная с прошлой ситуацией и неумение отпустить ситуацию.

Часто подключается и желание отомстить бывшему или бывшей. Эти люди испытывают после разрыва очень серьезный стресс и готовы идти на самые крайние меры, чтобы вернуть прежнего партнера. Люди избегающие привязанности в таких случаях больше полагаются на себя и о бывших могут и вовсе не вспоминать.

Обеспокоенные люди всегда тревожатся и ревнуют, цепляются за прошлое, ищут внимания, но ничего не дают взамен. Люди, избегающие привязанности, не склонны раскрывать душу, недоверчивы и предпочитают заглушить чувства работой. Им не нравятся чересчур близкие отношения, и тем не менее у них есть партнеры.

Такие выводы сделала Клаудиа Брамбо, опираясь на многолетние исследования. Она абсолютно уверена, что на наше поведение в отношениях и после них влияет воспитание и то, какая атмосфера была в семье. Но тут нужно учесть, что со временем любой человек меняется и то, что его воспитывали в не слишком теплой атмосфере, не обязательно в будущем наложит отпечаток на его личной жизни.

Отношение к привязанности может измениться и большую роль в этом, как правило, играет понимающий партнер. Впрочем, полностью возлагать на вторую половину ответственность не стоит, ведь ученые все же склонны считать, что ключевую роль здесь играет наследование.

Видите в новом партнере бывшего?

Переходя из отношений в отношения, люди обычно переносят с собой стиль привязанности. Гораздо сильнее это заметно в случае, если новый партнер напоминает предыдущего. При этом представления о старом партнере также перекочевывают в новый союз, хотим мы этого или нет.

Людям нравится постоянство. Найдя себе нового партнера, который похож на прежнего, вы приобретаете постоянство. Те, кто быстрее вступает в новые отношения после разрыва, находят больше сходства между бывшим и нынешним партнерами. Мы не можем сказать наверняка существует ли это сходство на самом деле, потому что о нем нам рассказывают сами люди. Но они так это видят.

Так объясняет Брамбо это интересное явление, с точки зрения психологии. Она считает, что люди, определенное время живущие вместе, очень похоже смотрят на окружающий мир и их взгляды накладываются. Они представляют себя частями друг друга и разделяют не только друзей, но и многие привычки.

После разрыва они могут чувствовать себя очень уязвимо, так как теряют часть своей индивидуальности, человека, с которым делились радостями и горем, а также разделяли многие интересы. Разумеется, найдя нового партнера, который заполняет образовавшиеся пустоты, они чувствуют себя гораздо лучше.

То, что люди ищут в новом партнере сходство со старым, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Брамбо приводит очень простой и понятный пример:

Если мой бывший — Сэм, а потом я встречаю Боба, и кое-что в Бобе напоминает мне Сэма, я начинаю видеть в Бобе больше сходства, чем должна. Например, если Сэм хорошо готовил и был очень романтичен, я начинаю то же самое думать о Бобе. И эти ошибочные предположения могут создать проблемы. Мне хочется, чтобы Боб был столь же романтичен, что и Сэм, и каждый раз, когда оказывается, что он не совсем такой, это разрушает мои ожидания, огорчает меня — несмотря на то, что Боб тоже может быть вполне романтичной личностью, просто не в такой степени, как Сэм.

Подводя итоги, стоит сказать, что быстрое вступление в новые отношения нельзя считать идеальным средством от душевных ран после неудавшегося союза. Но, чтобы вам не говорили родные и друзья, в них нет для вас абсолютно ничего плохого. В таком подходе даже больше очевидных плюсов, с точки зрения психологии.

Психология — интереснейшая наука, исследования которой открывают нам удивительные тайны нашего внутреннего мира, зачастую не всегда приятные, но, вне всякого сомнения, важные.