Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 типа женщин, от которых «убегают» деньги 

Рамблер 3 часа назад
3 типа женщин, от которых «убегают» деньги
Фото: depositphotos.com
Все знают о том, что деньги нужно откладывать каждый месяц, иметь сумму "на черный день" и многое другое, однако следует этим истинам далеко не каждый. В особенности проблемы с финансами нередко возникают у женщин, которым, как правило, необходимо больше средств, чем представителям сильного пола. Более того, есть 4 типа женщин, от которых деньги попросту "убегают" вне зависимости от суммы их заработка. Кто к этим женщинам относится? Выяснял "Рамблер".

Любительницы строгих диет

Почти каждая девушка хоть раз пыталась ограничить свой рацион. Если диета крайне жесткая, обычно она завершается по одному сценарию, — женщина срывается, начинает есть еще больше и в итоге лишь набирает килограммы.
Похожая ситуация происходит и тогда, когда девушка начинает строго ограничивать себя в тратах. Поначалу кажется, что в этом нет ничего сложного. В конце концов, маникюр раз в две недели — не такая уж необходимость. Но постепенно строжайшая экономия на всем начинает провоцировать стресс. В конце концов, накопив нужную сумму и потратив добрую долю нервных клеток, женщина точно так же "срывается" и возвращается к привычному образу жизни транжиры, из-за чего так и не обретает финансовую стабильность.

Шопоголики

В культовом сериале "Секс в большом городе" есть эпизод, где главной героине нужно срочно покупать квартиру, но за 40 лет жизни она так и не отложила ни цента. Вместо этого девушка регулярно баловала себя модными туфлями за 400 долларов и дорогостоящими развлечениями. Если ваша зарплата выше среднего, не стоит отказывать себе в приятных покупках, однако делать их нужно с умом. Прежде, чем купить очередной кашемировый шарф, коих в гардеробе скопилось не меньше 10 штук, подумайте, не лучше ли отложить деньги на что-то более существенное и долговечное.

Девушки с низким заработком

Для людей, чья зарплата ниже средней, советы финансовых экспертов о том, что ежемесячно необходимо откладывать по 10-20% от заработка, звучат абсурдно. Если даже 10% слишком высокая планка, человек не пытается начать копить в принципе. В конечном счете такие люди, если и выходят на средний уровень дохода, по-прежнему живут с привычной установкой "денег нет". А между тем, даже откладывая по 3000 рублей в месяц, можно скопить неплохую сумму.
Звездные пары, которые не прошли испытание временем
Женский форум1
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гражданский муж не зовет меня женой при друзьях»
«Гражданский муж не зовет меня женой при друзьях»1
Фото, которые выдают вашу низкую самооценку
Фото, которые выдают вашу низкую самооценку
Как купить поддельные духи
Как купить поддельные духи
Названы самые опасные сочетания продуктов
Названы самые опасные сочетания продуктов2
Блогер с самыми выдающимися формами
Блогер с самыми выдающимися формами32
Видео
Продукты, замедляющие старение организма
03:23
Продукты, замедляющие старение организма
Еда