5 вещей, которые муж не сделает без напоминаний

5 вещей, которые муж никогда не сделает без напоминаний

С напоминаниями тоже гарантий нет, но ждать инициативы в этих вопросах и подавно не стоит. Нет, мы за равноправие полов и против сексизма, но факты — упрямая вещь.

Сейчас все больше говорят и пишут о том, сколько ресурсов сжирают микрозадачи, которые ежедневно выполняет женщина в семье. Их скромность и незначительность (подумаешь, ботинки в ремонт отнести да пластилин к урокам труда купить) очень обманчива.

Попробуйте ежедневно записывать все то, что вы делаете, держите в голове или организуете — и блокнот кончится за неделю. К сожалению, невозможно просто так взять и переложить это на мужа — результат вряд ли порадует. Итак, что ваш муж и отец ребёнка вряд ли сделает без сотни напоминаний?

Тщательная уборка квартиры

Даже так — тщательная внеплановая уборка квартиры. Вы можете попросить главу семьи пропылесосить — и он действительно это сделает, какие вопросы?

Нет, про предварительную уборку игрушек вы не говорили. Что, убрать на полки, а не сложить на диван? И потом вытряхнуть пылесос и проветрить? А откуда я должен был всё это узнать?

Просьба «навести порядок в доме» и вовсе закончится семейным скандалом — потому что слишком обтекаемая. Пыль да, а полы? А пятна на зеркалах? А раковина в ванной?

В общем, хотите получить результат — пишите четкую инструкцию с пунктами вроде «добавить в воду средство для мытья полов», «помыть ведро после», «прополоскать тряпку». Да, знаем, проще самим.

Покупка вещей вне списка

Ровно та же история, что с уборкой. Женщина, придя за хлебом, скупит все, кроме хлеба. Мужчина не отклонится от списка ни на пункт. И даже если вы утром вместе сокрушались, что туалетная бумага закончилась, но не внесли ее в список, глава и добытчик пройдет мимо раз пять, но в корзину не положит. Что, ещё лампочки? И масло? И что-то к чаю? Да ты издеваешься!

Переодевание ребёнка

Мы сейчас не про младенцев, которые и сами не станут лежать в мокром и грязном, а про детей постарше. Если чадо остается с папой, фразы «не сочетается» и «тут пятно» можно забыть. Если вы выложили одежду, в которой нужно пойти гулять, а дождь сменился жарой или наоборот, папа не сделает ни одного лишнего движения. Не голый по улицам ходит? Ну и отлично!

Поздравление родственников

И друзей семьи, и общих знакомых — кроме, пожалуй, той противной коллеги, про неё можно не напоминать.

В остальных случаях все важные даты и визиты вежливости держать в голове придется вам.

И покупать подарки, составлять поздравления и заказывать букеты тоже. Да и свекрови, и дяде Степану, которого вы в глаза не видели. Иначе окажется, что благоверный не просто забыл, но и помнить-то нужным не счёл — год назад, вроде, встречались по этому же поводу?

Запись к врачам

И к парикмахеру тоже. Удивительно, телефоны у вас одинаковые, и номера есть у обоих, но звонить и записывать нужно почему-то вам. А ещё фиксировать дату на стикере и напоминать — пятого, в три, улица Нижняя Ямская.

Если вас и ожидает прогресс, то в формате «пожалуйста, запиши на какую-нибудь дату».

Предложение сделать это самостоятельно натолкнется на обиду и непонимание. Как так, я всегда твои просьбы выполняю. Вон, пропылесосил даже, ты в мае просила!