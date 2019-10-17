Почему женщина не говорит о желаниях в постели

Хочу и молчу: почему женщине так трудно говорить о своих желаниях в постели

В повседневной жизни довольно просто заявить о том, что нам хочется, но как только речь заходит о сексе, уверенность моментально испаряется. И, как правило, речь идет о женщинах, которым труднее всего поделиться переживаниями с партнером.

Важно понять, что мужчина не может читать ваши мысли, а значит, ему трудно догадаться, что вам нравится, а что нет. Кроме того, женщине нужно гораздо больше времени, чтобы настроиться на сексуальную волну, в отличие от мужчин, у которых этот процесс происходит несколько проще. Мы решили разобраться, почему нам так сложно говорить о своих желаниях в постели, чтобы нас услышали и поняли.

Нам кажется, что желания мужчины важнее

Подавляющее количество женщин считает, что мужчина — ведущий в сексе, а свои потребности и желания отодвигают. Конечно, важно понимать, как удовлетворить партнера, однако вы такой же участник процесса, как и мужчина, поэтому прислушайтесь к себе и обязательно озвучьте это мужчине. Забывать о себе точно не стоит.

Женщина боится, что партнер может обидеться и закрыться в себе

Не нужно садиться за стол, включать лампу и светить ей в глаза мужчине с фразой:

«Мы должны обсудить наши отношения в постели» — так вы действительно напугаете партнера.

Но говорить об этом нужно, особенно если вы испытываете серьезный дискомфорт в сексе. Можете начать разговор так: «Мне очень нравится секс с тобой, однако есть вещи, которые нам с тобой нужно обговорить…» Согласитесь, такое вступление располагает к беседе, и повода для обиды точно нет.

Женщина боится осуждения со стороны мужчины

Для любого человека страх быть отвергнутым — один из основных. Когда женщина начинает задумываться о своих сексуальных проблемах, ей тяжело избавиться от стереотипа, что слабому полу негоже в принципе говорить о сексе, ведь мужчина все решит. Не все. Ваш партнер не телепат и не может понять, что вы, например, испытываете не самые приятные ощущения от орального секса, но продолжаете это делать, потому что «все так делают». Поверьте, мужчина, у которого все в порядке с самооценкой, никогда не будет поднимать вас на смех или игнорировать ваши просьбы. Вам лишь нужно сказать прямо — что вам нравится, а что нет. Все не так уж и сложно.