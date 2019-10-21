Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему возникает ревность и как с ней справиться 

Рамблер 2 часа назад
Ревность — разрушительное чувство, которое зачастую возникает необоснованно: причина, как правило, кроется в психологических проблемах человека. «Рамблер» разбирается, как бороться с этим чувством.

Неуверенность в себе

Низкая самооценка нередко провоцирует ревность. Человек подсознательно ведет себя так, будто он недостаточно хорош для своего избранника и не будет способен удержать его на длительный период времени.

Необходимость все постоянно контролировать

Эта проблема зачастую связана с другой — с неумением доверять. Возможно, у человека был в прошлом негативный опыт, после которого стало очень тяжело верить людям.

Слишком сильная привязанность

Нередко в отношениях один человек не в состоянии отделиться от другого и фактически «живет его жизнью». Отсюда — обида, подозрения и ревность, когда один из партнеров хочет провести время со своими друзьями и почувствовать немного личного пространства. Его наличие, к слову, важно: в противном случае люди даже при очень сильных чувствах рискуют устать друг от друга.

Как бороться с ревностью?

В первую очередь, важно разобраться с самим собой, прежде чем бежать с претензиями к партнеру. Остановитесь, выдохните и проанализируйте свои мысли. Очень часто они не совпадают с реальностью. Разберитесь в своих домыслах и обоснуйте, почему вы склонны верить в реальность измены. Есть ли для этого реальные факты и доказательства, или это всего лишь опасения? Если у вас есть объективные причины, обсудите это с партнером и скажите в мягкой форме, что вас беспокоит.
Если объективных причин нет, то проблема лишь в вашей голове. В этом случае очень важно воспитать в себе доверие к партнеру и найти эффективные способы борьбы с негативными мыслями. Займитесь собой и придумайте себе новое хобби — все ваши мысли будут направлены на него, и в голове не останется места для пустых переживаний.
Женский форум
Психология , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
4 крутых бьютихака для уставших мам
4 крутых бьютихака для уставших мам
Что будет, если каждый день есть сельдерей
Что будет, если каждый день есть сельдерей
5 женских недостатков, от которых мужчины без ума
5 женских недостатков, от которых мужчины без ума
Как определить «винное лицо» у женщины
Как определить «винное лицо» у женщины7
Почему расстались Проклова и Янковский
Почему расстались Проклова и Янковский21
Видео
Что будет, если каждый день есть сельдерей
05:09
Что будет, если каждый день есть сельдерей
Еда
Продукты, помогающие остановить выпадение волос
03:47
Продукты, помогающие остановить выпадение волос
Здоровье
Чем полезен имбирный чай
03:00
Чем полезен имбирный чай
Здоровье
Продукты, замедляющие старение организма
03:23
Продукты, замедляющие старение организма
Еда
Сколько раз в месяц надо есть морковь
26:04
Сколько раз в месяц надо есть морковь
Еда
Почему речная рыба опаснее морской
26:00
Почему речная рыба опаснее морской
Еда
Как сейчас живет первая жена Константина Меладзе
02:29
Как сейчас живет первая жена Константина Меладзе
Звёзды
Звездные однолюбы, хранящие верность женам
03:54
Звездные однолюбы, хранящие верность женам
Любовь
Гузеева показала фото, на котором ее не узнать
03:15
Гузеева показала фото, на котором ее не узнать
Звёзды
5 признаков, что вам не надо разводиться
05:02
5 признаков, что вам не надо разводиться
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение