Почему возникает ревность и как с ней справиться

Ревность — разрушительное чувство, которое зачастую возникает необоснованно: причина, как правило, кроется в психологических проблемах человека. «Рамблер» разбирается, как бороться с этим чувством.

Неуверенность в себе

Низкая самооценка нередко провоцирует ревность. Человек подсознательно ведет себя так, будто он недостаточно хорош для своего избранника и не будет способен удержать его на длительный период времени.

Необходимость все постоянно контролировать

Эта проблема зачастую связана с другой — с неумением доверять. Возможно, у человека был в прошлом негативный опыт, после которого стало очень тяжело верить людям.

Слишком сильная привязанность

Нередко в отношениях один человек не в состоянии отделиться от другого и фактически «живет его жизнью». Отсюда — обида, подозрения и ревность, когда один из партнеров хочет провести время со своими друзьями и почувствовать немного личного пространства. Его наличие, к слову, важно: в противном случае люди даже при очень сильных чувствах рискуют устать друг от друга.

Как бороться с ревностью?

В первую очередь, важно разобраться с самим собой, прежде чем бежать с претензиями к партнеру. Остановитесь, выдохните и проанализируйте свои мысли. Очень часто они не совпадают с реальностью. Разберитесь в своих домыслах и обоснуйте, почему вы склонны верить в реальность измены. Есть ли для этого реальные факты и доказательства, или это всего лишь опасения? Если у вас есть объективные причины, обсудите это с партнером и скажите в мягкой форме, что вас беспокоит.