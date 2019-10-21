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Признаки шизофрении, о которых вы не догадывались 

Рамблер 1 час назад
Шизофрения — это заболевание, при котором у человека наблюдается психическое расстройство, распад процессов мышления и эмоциональных реакций. «Рамблер» рассказывает, какие неочевидные симптомы могут быть первым звоночком возникновения этой проблемы.
Зачастую одним из первых признаков шизофрении становится нарушение гигиенических привычек. Изначально человек чистил зубы два раза в день, а теперь делает это всего раз. В итоге этот ритуал перестает быть ежедневным, и человек не чувствует необходимость поддерживать свою чистоплотность.
Далее возникают эмоциональные перепады: человек выражает эмоции не в соответствии с ситуацией. В трагические моменты он смеется, в счастливые — плачет. Он также может оставаться без эмоций и совершенно спокойно смотреть на душераздирающие сцены (к примеру, сцены мучения животных).
Еще один тревожный звоночек — человек полностью меняет свои привычки. К примеру, раньше часто посещал различные мероприятия и был общительным, а тут внезапно перестал активно общаться даже со своим кругом близких и превратился в домоседа.
Все это, как правило, сопровождается резкой сменой настроения и появлением визуальных реакций — к примеру, больной начинает часто моргать и непроизвольно подергиваться.
Очень часто у больного шизофренией появляется сильная апатия и отсутствие желания что-либо добиться в жизни. У него нарушена жестикуляция, отсутствует мимика, речь становится обрывистой. Больной не способен мыслить абстрактно и все выражения принимает буквально.
Те, кто сталкивается с шизофренией, постоянно испытывает галлюцинации, у них появляются навязчивые мысли, что их кто-то преследует.
Разумеется, все эти симптомы могут говорить и о других проблемах со здоровьем, поэтому точный диагноз должен ставить психотерапевт.
Женский форум9
Психология , Видео
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