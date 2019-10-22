Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Фото: Кадр из фильма "В постели с врагом"

Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающими различными расстройствами психики. О работе специалистов из Университета Брока пишет британский таблоид The Daily Mail.

Отмечается, что в эксперименте участвовали около 50 мужчин. Ученые записали с каждым небольшой видеоролик, где они рассказали о том, как хотели бы провести свое первое свидание и чего ищут в отношениях. После этого мужчин протестировали на наличие определенных психопатических черт.

Затем это видео показали 108 женщинам. Они оценивали привлекательность потенциального партнера в целом, его сексуальность и уверенность в себе. Оказалось, что самые высокие оценки получили мужчины, у которых был высший бал в тестах на психические расстройства.

По мнению исследователей, это связано с тем, что такие мужчины чувствуют себя уверенно и всегда знают, что сказать.

Эти представители сильного пола используют свое обаяние и яркую индивидуальность, тем не менее их конечная цель — эгоистичное удовольствие.

Ранее компания Lelo UK выяснила, представители каких профессий ведут наиболее активную сексуальную жизнь. По его результатам самой «сексуальной» признана профессия фермера.