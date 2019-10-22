Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Стало ясно, почему женщины влюбляются в психопатов. Как выяснил "Рамблер", соответстующее исследование провели канадские ученые из Университета Брока. В результате им удалось доказать, что слабый пол привлекают мужчины, страдающие разными формами расстройства психии.

В эксперименте специалистов участвовали 50 мужчин, которых попросили записать видеоролик, в котором они объясняют чего ищут в отношениях и как хотели бы провести первое свидание. Затем эти ролики показали 108 женщинам, предварительно проверив участников проверили на наличие психопатических черт.

Женщинам предложили оценить уверенность, привлекательность и сексуальность мужчин-участников. Оказалось, что мужчины с высшими баллами в тестах на психрасстройства получили самые лучшие отзывы от женщин.

Эксперты предположили, что это связанно с уверенностью таких мужчин в себе. Кроме того, они всегда знают, что сказать, и этим еще больше привлекают женщин. Эти мужчины эффективно используют свою яркую индивидуальность с целью получить лишь эгоистичное удовольствие.