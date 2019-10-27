Как женщина может влиять на достаток мужчины

Как женщина влияет на богатство мужчины и семьи

Существует огромное количество психологических тренингов, которые буквально "натаскивают" женщин на то, чтобы те хвалили своих мужчин. Но жизнь диктует совсем другие реалии — семейные сссоры неизбежны даже в самых крепких парах, а у прекрасных дам зачастую не хватает терпения и те срываются на крик. Тем не менее, мужчины стараются угодить вечно недовольным леди. Подробнее о влиянии женщин на своих спутников — в материале "Рамблера".

Лайфкоучи всех мастей наперебой твердят, что в девушках заложена особая "женская" энергия — она созидает и обеспечивает мужчине такие условия, чтобы он смог сконцентрироваться на добывании денег и их приумножении. Но распоряжаться этой самой энергией еще нужно уметь, а дано это якобы далеко не каждой. Тем не менее, давайте тезисно рассмотрим основные пункты, которые особенно выделяют специалисты по женской энергетике.

Позвольте себе хотеть больше

Самая огромная мотивация для каждого мужчины, утверждают коучи, заключаются в том, чтобы удовлетворить желания своей женщины. И чем изощреннее будут ее "хочу", тем больше мужчине придется приложить усилий, чтобы их исполнить. Такая внутренняя мотивация действительно может стать сильным инструментом, но не стоит слепо верить специалистам из видеоблогов.

Тем не менее, вот вам одно упражнение. Возьмите лист бумаги и расчертите его на колонки. Первая колонка — желание стоимостью до одной тысячи рублей, вторая — до пяти тысяч. Ценовой диапазон оставшихся трех колонок расставьте исходя из понимания денежных возможностей и стремлений. В каждую из граф впишите то, что бы вам хотелось воплотить в жизнь. Например, в первую можно вписать завтрак в кафе с живописным видом. До 5 тысяч рублей — крем для лица или билет на концерт. И так далее.

Проговаривайте свои желания так, чтобы их слышал ваш мужчина. Говорите, что вы хотите в отпуск, хотите новую одежду, в ресторан. Это то, что ваш мужчина должен анализировать как задачу, которую нужно решить. Позвольте себе быть капризной, дайте своему мужчине возможность завоевывать ваше расположение снова и снова.

Пребывайте в хорошем настроении

Женский настрой влияет на мужчину куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Коучи советуют женщинам добиться внутренней гармонии — позитивная женская энергия настраивает мужчину на правильный лад. Неиссякаемый запас жизненной энергии через хорошее настроение, которое излучает довольная жизнью женщина, трансформируется в желание мужчины "свернуть горы", порадовать себя и свою даму сердца еще больше. Тем самым он настроен покорять новые вершины и зарабатывать еще больше денег.

Не выливайте плохое на своего спутника, постарайтесь давить на корню весь негатив и настраивайтесь только на позитивную волну.

Умейте не только брать, но и отдавать

Большая проблема большинства женщин в том, что они не могут или не хотят искать баланс. Мы видим либо тех, кто готов лишь брать, выкачивая из мужчин все до последней капли. Либо тех, кто всегда превращается в жертву обстоятельств и собственной скромности.

Ищите золотую середину: не стоит ставить перед собой и своим мужчиной заведомо невыполнимые задачи — идите к вашей общей цели постепенно. Равно как и не нужно жертвовать собственными стремлениями ради мнимого семейного благополучия — женщина никогда не будет счастлива в браке, где все ее желания подавляются.

Что бы ни говорили лайфкоучи, к каким их советам прислушиваться и какие игнорировать — решать лишь вам. Но одно хочется сказать напоследок — семейная жизнь требует от женщины спокойствия, терпения и мудрости. Именно к таким дамам и тянутся мужчины, способные сворачивать горы.