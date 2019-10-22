8 постыдных вещей, которые делает каждая девушка

Девушки — создания неизведанные, и порой не всегда удаётся их понять. Не зря говорят, что мужчины и женщины с разных планет. Есть в поведении повадки, не совсем объяснимые, а иногда и вовсе очень странные. Конечно, каждая девушка уникальна, но есть черты, присущие большинству.

Просматривает телефон своего парня

Любая, даже самая правильная и с высокими моральными принципами девушка рано или поздно поддаётся этому соблазну. Возможно, виноваты гормоны, нашёптывающие на ухо: «Посмотри, какие тайны от тебя скрыты!», а, может, просто присущее женщинам любопытство.

Максимально откладывает эпиляцию

Так долго, как только возможно. Конечно, в случае, когда нет парня или он, например, в командировке. Ну а почему нет? Коту-то всё равно. Какой смысл терпеть муки шугаринга или ежедневного бритья, если стараться не для кого? Когда появится необходимость, можно снова легко вернуться в гламурно-гладкое состояние.

Планирует воображаемую свадьбу

Практически каждая девушка втайне мечтает о свадьбе, представляя, как будет проходить торжество, и кто из гостей будет присутствовать. А ещё оценивает, подходит ли её имя к фамилии парня после первого свидания. Конечно, при условии, что он ей понравился.

Устраивает ночные похождения на кухню

Это в окружении подруг или на свидании девушка произносит категоричное: «Я худею» и гордо заказывает овощной салат. А дома под любимый фильм эти заявления заедаются вредным тортом или целой пиццей. Ночью это особенно приятное удовольствие. Главное быть дома одной, чтобы не оставить улик.

Проверяет совместимость по гороскопу

Парень может только написать: «Привет, какие планы на вечер?», а девушка уже будет оценивать, как Овен сочетается с Тельцом, Собака со Змеёй, а Тополь с Ясенем.

Использует фотошоп

И уверяет, что это фотография #безфильтра. Мало кто из мужчин понимает, сколько работы стоит за идеальным селфи в соцсетях.

Устраивает слежку за бывшими

Слежка за жизнью и новыми отношениями своих бывших — святая обязанность каждой девушки. А также за бывшими девушками своего нового мужчины. Всегда нужно быть начеку!

Сплетничает

Даже самая высокоинтеллектуальная девушка любит порой посплетничать со своими подругами во время телефонных разговоров, встреч в кафе или других посиделок. Обсуждаются все: кого ненавидят и кого любят. Самая интересная тема — это, конечно, мужчины, куда ж без них?