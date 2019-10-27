Привычки, которые говорят о низкой самооценке 

Многие даже не замечают, как их привычные действия выдают неуверенность в себе.
Самооценка — очень важное качество, без которой наша жизнь может сложиться не так, как нам хотелось бы. Она должна быть здоровой — не завышенной и не заниженной.
Помните фильм «Красотка на всю голову?» Показательный пример: героиня Эми Шумер смогла наладить свою жизнь сразу же после того, как стала уверенной в себе — пускай и после несчастного случая.
«Рамблер» рассказывает, какие привычки служат верным показателем проблем с самооценкой — проверьте себя, своих близких и друзей!
Привычка ревновать без повода
Низкая самооценка в отношениях чаще всего проявляется через ревность: зачастую партнер/партнерша испытывают это чувство без веских на то причин. Человек на подсознательном уровне считает себя недостаточно хорошим для отношений и постоянно боится, что появится конкурент, который будет лучше.
Привычка испытывать зависть
И не белую, а черную. Человек завидует и постоянно обсуждает чужую жизнь и всегда в негативном ключе, считая, что блага, полученные другим, были не заслужены. На деле это работает так: завистник понимает, что он никогда не сможет добиться того же в связи с низкой самооценкой и неуверенностью в себе, поэтому он не радуется чужому счастью, даже если это касается близких и друзей.
Привычка критиковать партнершу
Этот пункт относится к мужчинам. Очень часто женщина сталкивается с такой проблемой: ее избранник неуважительно относится к ней, постоянно говорит о ее минусах и недостатках, при этом продолжает с ней отношения. Так ведут себя неуверенные мужчины, у которых низкая самооценка. Подсознательно это работает так: мужчина боится, что женщина от него уйдет, поэтому критикует ее и играет на ее чувствах: так, она будет считать себя непривлекательной в глазах других мужчин, поэтому останется в существующих отношениях.
Привычка критиковать себя без повода
А это самое очевидное — человек постоянно говорит о себе в негативном ключе, считает, что все приставки «не» относятся к нему: некрасивый, неумный, неинтересный, неразумный и так далее. Как правило, такие люди останавливаются в саморазвитии, потому что просто бояться двигаться вперед — они заведомо уверены, что совершат ошибку.
Привычка делать то, что не хочется
И вместе с тем — неумение отказывать. Такие люди часто идут «за компанию» на фильм, от названия которого им уже делается дурно. Они злятся, но выполняют чужую просьбу (как правило, во вред себе). Да и в целом их девиз по жизни — «Делаю не то, что хочу, а то, что надо». Только, на самом деле, это никому не надо. Но им кажется, что, если они откажут, с ними перестанут общаться, и они останутся одни. Все это, разумеется, связано с низкой самооценкой.