Привычки, которые говорят о низкой самооценке

Многие даже не замечают, как их привычные действия выдают неуверенность в себе.

Самооценка — очень важное качество, без которой наша жизнь может сложиться не так, как нам хотелось бы. Она должна быть здоровой — не завышенной и не заниженной.

Помните фильм «Красотка на всю голову?» Показательный пример: героиня Эми Шумер смогла наладить свою жизнь сразу же после того, как стала уверенной в себе — пускай и после несчастного случая.

«Рамблер» рассказывает, какие привычки служат верным показателем проблем с самооценкой — проверьте себя, своих близких и друзей!

Привычка ревновать без повода

Низкая самооценка в отношениях чаще всего проявляется через ревность: зачастую партнер/партнерша испытывают это чувство без веских на то причин. Человек на подсознательном уровне считает себя недостаточно хорошим для отношений и постоянно боится, что появится конкурент, который будет лучше.

Привычка испытывать зависть

И не белую, а черную. Человек завидует и постоянно обсуждает чужую жизнь и всегда в негативном ключе, считая, что блага, полученные другим, были не заслужены. На деле это работает так: завистник понимает, что он никогда не сможет добиться того же в связи с низкой самооценкой и неуверенностью в себе, поэтому он не радуется чужому счастью, даже если это касается близких и друзей.

Привычка критиковать партнершу

Этот пункт относится к мужчинам. Очень часто женщина сталкивается с такой проблемой: ее избранник неуважительно относится к ней, постоянно говорит о ее минусах и недостатках, при этом продолжает с ней отношения. Так ведут себя неуверенные мужчины, у которых низкая самооценка. Подсознательно это работает так: мужчина боится, что женщина от него уйдет, поэтому критикует ее и играет на ее чувствах: так, она будет считать себя непривлекательной в глазах других мужчин, поэтому останется в существующих отношениях.

Привычка критиковать себя без повода

А это самое очевидное — человек постоянно говорит о себе в негативном ключе, считает, что все приставки «не» относятся к нему: некрасивый, неумный, неинтересный, неразумный и так далее. Как правило, такие люди останавливаются в саморазвитии, потому что просто бояться двигаться вперед — они заведомо уверены, что совершат ошибку.

Привычка делать то, что не хочется