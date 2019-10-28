Как понять, что вами манипулируют

Наверняка в вашей жизни был момент, когда вы понимали, что делаете что-то в интересах другого человека. Это сигнализирует о том, что кто-то умело в тот момент вами манипулировал. Как это понять и избежать? «Рамблер» даст развернутый ответ.

Существует четыре часто используемых способа манипуляций, некоторые из которых вы скорее всего уже испытали на себе:

Лесть

Самый популярный способ манипуляции. На работе вам говорят, что никто не справится с поставленной задачей лучше, чем вы, а близкие и друзья то и дело твердят, что вы самый лучшие человек на этой планете. За этим зачастую следует просьба или поручение, выходящее за рамки должностных обязанностей.

Чувство вины

Еще одно распространенное «оружие» для манипуляций. Обычно, этим способом пользуются родные и близкие люди. Своими словами они могут заставить вас решить их проблемы, и им вовсе неважно, есть ли у вас свои дела или потребности.

Запугивание

Один из самых работающих методов. Начальник может запугать вас увольнением или понижением в должности. В семье также могут это практиковать, например, используя против вас угрозы о разводе. Даже элементарное постоянное недовольство партнера может оказать на вас манипуляционное действие.

Оскорбление

Действие, которое противоположно лести. В этом случае вам могут сильно ударить по самооценке. Будь это обвинение вас в чем-либо или многозначительный взгляд, сопровождающийся вздохом. Такие действия элементарно могут заставить вас сделать что-то в угоду манипулятора, чтобы «все были счастливы».

На манипуляции другого человека может попасться каждый. И как же их тогда избежать? Для этого важно научиться говорить «нет». Только делать это не в жесткой и категоричной форме, а обязательно с объяснением причины.