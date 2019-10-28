Как число рождения влияет на характер человека

День, в который рождается человек, накладывает на его судьбу определенный отпечаток. А календарное число рождения, доведенное до однозначного (например, 28 апреля — 2 + 8 = 10 = 1+0 = 1), наделяет человека «числом души». Что оно может рассказать о характере человека? Что число рождения расскажет о характере человека?

1. Обладатели числа души «1» — лидеры по натуре

Открытые и жизнелюбивые, они поистине наслаждаются своей жизнью даже не в самые радужные ее периоды. Единицы абсолютно не поддаются влиянию и чаще всего опираются в жизни лишь на свои глубокие убеждения. А здоровый эгоизм и стремление к высоким целям помогает единицам добиваться больших успехов в карьере, но лишь в том случае, если они научатся справляться со своим упрямством и критичностью по отношению к другим людям.

2. Преданность и справедливость — главные особенности представителей числа души 2

Они так же амбициозны, как и единицы, но в отличие от них предпочитают работать в паре. Партнерство помогает им добиваться значительно больших высот, чем они смогли бы достичь в одиночку. Двойки — это настоящие эмпаты. Ради гармонии и взаимопонимания с другими они готовы жертвовать многим. Дружба и семейное благополучие для них всегда в приоритете. Что примечательно, двойки с рождения наделены особой энергетикой и харизмой. Это помогает им производить особое впечатление на окружающих и приобретать хорошую репутацию в любом коллективе.

3. Активность, проницательность и любовь к творчеству — вот что делает обладателей числа души 3 по-настоящему счастливыми и успешными в жизни

Тройки напористы и инициативны, как в работе, так и в личных отношениях, поэтому чаще всего в своем окружении занимают лидирующую позицию. Кроме этого тройки обладают потрясающей интуицией, с помощью которой они легко понимают, в чем их главное предназначение в жизни и что нужно делать для того, чтобы добиться в ней желаемых высот. Тройки творцы и созидатели, они никогда не будут довольствоваться тем, что имеют и постараются сделать все возможное, чтобы оставить после себя большой след в истории.

4. Последовательные и осторожные в своих действиях четверки, как правило, идут по жизни не спеша

Но при этом их нельзя назвать пассивными, потому что вся их жизнь состоит из постоянных перемен. Люди с числом души 4 настойчивы, но в то же время не всегда уверены в своих решениях. С одной стороны они зависимы от мнения окружающих, с другой — категоричны и самостоятельны. Четверки скрытны и восприимчивы, но при всем при этом они обладают широкой душой и способностью сострадать, за что их очень ценят.

5. Спонтанные и прогрессивные пятерки контактны и предприимчивы по жизни

Гибкость ума, изобретательность и уверенность в себе помогают им в короткие сроки достигать поставленных целей. Долгосрочные планы они редко строят, поскольку привыкли жить сегодняшним днем и решать вопросы по мере их поступления. Пятерки в определенном смысле слова гибкие — они легко подстраиваются под людей и обстоятельства, если знают, что им это пойдет на руку. Что примечательно, пятерки невероятно удачливы в финансовых делах. Безбедная старость им обеспечена. 6. Социальные, легкие и притягательные шестерки всегда пользуются популярностью в широких кругах

Они воспитаны и учтивы, неординарны и активны, милосердны и дружелюбны. Эти люди настоящие счастливчики. Судьба их щедро одаривает всевозможными жизненными благами и достойным окружением. Все, что бы они ни делали в жизни, делается с любовью. Шестеркам нравится окружать себя красивыми людьми и дорогими вещами. Жить в изобилии во всех смыслах — их главная мечта. И, как правило, у них так и получается.

7. В глазах окружающих семерки часто выглядят непоседами и бунтарями

Так происходит потому, что они подвержены быстрой смене настроения и интересов. Семерки действительно часто меняют свои планы, быстро загораются и так же быстро теряют интерес. Но это не мешает им добиваться в жизни больших карьерных высот. Азартные и рисковые эти люди не боятся делать то, чего раньше никогда не делали. Способность легко и быстро обучаться помогает им легко осуществлять свои даже самые фантастические идеи.

8. Усердные, глубокие и терпеливые восьмерки привыкли всего добиваться собственными силами

Они не ждут, что к ним придет некто и наградит их всеми благами жизни. Восьмерки прагматики, поэтому каждый сделанный ими шаг четко выверен. Их проблема заключается в том, что они абсолютно не умеют делегировать обязанности. Ими управляет мысль, что никто, кроме них самих, не справится с их поручениями. Если восьмерки будут больше прислушиваться к умудренным опытом людям, то так они смогут значительно облегчить свою жизнь.

9. Взрывные, нетерпеливые и своенравные девятки своим горячим нравом и неуемной энергией способны, как возводить перед собой мосты, так и разрушать их в одночасье

Последовательность и рассудительность — это не про них. Они настолько непредсказуемы, что улавливать ход их мыслей довольно сложно даже близким людям. Что интересно, трудности их не пугают, а, наоборот, закаляют и вызывают повышенный интерес. Властные и напористые девятки способны далеко пойти, если научатся укрощать свой буйный темперамент.