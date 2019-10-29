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И нос длинный, и юбка дурацкая, и накрашена плохо… Почему женщины так ненавидят друг друга 

Eva.ru 2 часа назад
Почему женщины ненавидят друг друга
Фото: Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"
Если вы надели шикарное вечернее платье, то знаете, что первыми вас, безусловно, оценят женщины. Ну как оценят? Посплетничают и сойдутся в мнении, что платье полнит, смотрится так себе, да и вообще что вы там возомнили, нашлась королева… Почему женщины так отчаянно друг друга ненавидят и можно ли с этим что-то сделать?

Девочки такие девочки

Первая причина — это, разумеется, агрессия. Как ни крути, она свойственна всем живым существам на планет, и, если у мужчин есть историческое право выплескивать ее в конфликтах или устраивать борьбу мирового масштаба, то девочкам не позволено дать в нос обидчице и, выплеснув чувства, пойти дальше.
Напротив, нас учат подавлять агрессию, быть кроткой, держать себя в руках.
Так что с раннего детства женщины слышат, что они должны соответствовать принятому идеалу, подавлять негативные эмоции и прочее, прочее, прочее.
Психологи отмечают, что именно это подавление чувств и вызывает скрытые эмоции: раздражение, зависть, агрессию.
И мы отчаянно ищем пути выпустить пар: ябедничаем, придумываем козни, сплетничаем. И, заметьте, оттачивать навыки начинаем еще в раннем возрасте.

Не завидуй, а то морщинки появятся

Зависть — это еще одна причина нашей нелюбви друг к другу. Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил (и грандиозно описал) эту особенность женского характера. Помните сказку о мертвой царевне и семи богатырях?
«Она, черной зависти полна, позвала к себе Чернавку и наказывает ей, сенной девушке своей. Весть Царевну в глушь лесную и, связав ее живую под сосной оставить там, на съедение волкам…»
Вот то-то и оно. С момента рождения нас учат быть примерными и идеальными во всем. Сегодня мужчинам модно жаловаться на давление со стороны общества, дескать, везде и всюду чего-то они должны. А ведь девочкам не намного проще.
Нас тоже учат быть лучшими, так надо, если хочешь встретить принца и жить, как в сказке, долго и счастливо. А если вдруг на горизонте появляется кто-то красивее, умнее или успешнее нас самих, то это сильно выбивает из колеи. А там, где есть зависть, появляются и сплетни, злые и колкие замечания в адрес соперницы. Многие женщины даже не замечают за собой подобных вещей, действуя в основном интуитивно.

Неудовлетворенность собой

К ненависти многих женщин толкает еще и неуверенность в собственных силах. Сомнения в своей полноценности, комплексы и множество психологических проблем, появившиеся из-за современной индустрии моды и красоты. Мы не чувствуем уважения к более успешным коллегам или знаменитостям.
Напротив, видим в них конкуренток и стараемся топить если не действиями, то словами.
То юбка слишком откровенная, то нос длинный, то глаза коряво накрашены. И все они поголовно страшные и глупые. То ли дело мы!
Именно так мы оправдываем свои неудачи, находя (или придумывая) недостатки у других женщин. Все это третья и самая неприятная причина ненависти к своему полу: неуверенность в себе.
Если же вы часто подвергаетесь таким гонениям с чьей-либо стороны, знайте, ваш критик несчастен и так сильно уязвим, что от этого самого бессилия из него и льется весь этот яд.
К слову, наиболее уязвимы для чужой критики молодые мамы, которым очень сложно свыкнуться с новым статусом, а «доброжелатели» так и норовят утопить их непрошенных замечаниях. Давайте будем добрее!
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Теги:
Психология
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