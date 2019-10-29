Психотип человека определят по комментариям в Сети

Психотип пользователя определят по его комментариям в соцсетях

Специалисты Пермского государственного национального исследовательского института (ПГНИУ) разработали и запатентовали компьютерную программу, которая составляет психолингвистический портрет пользователя на основе его комментариев в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ

Программа BFI CNN, разработанная лингвистами и математиками, определяет социальные и поведенческие параметры пользователей соцсетей на основе текстов их комментариев.

Отмечается, что исследования соцсетей в России ведутся давно, однако прежде всего анализируются лайки и репосты. Пермские ученые решили изучить, что именно и как пишут комментарии российские пользователи.

В рамках проекта была составлена база данных, в которую внесли 21 тысячу текстов пользователей.

Все комментарии проанализировали по стилистике, жанрам, информативности — всего более 150 категорий.

Учитывались и такие параметры, как пол, возраст, количество постов и психологические черты, полученные с помощью опросника.

На основе полученных данных были составлены психолингвистические портреты каждого пользователя.

Профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов отметил, что в ходе исследования им удалось установить интересные закономерности. Например, в текстах мужчин почти нет извинений, в текстах женщин же они присутствуют частотно.

Пользователи-мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто используют в своих текстах сарказм и иронию. А пользователи, в чьих комментариях присутствует сочувствие, чаще всего доброжелательны и консервативны, подчеркнул эксперт.