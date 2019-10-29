Как распознать мужчину с низким эмоциональным интеллектом

Поначалу вам кажется, что партнер попросту вас не понимает, а потом выясняется, что на самом деле проблема куда серьезнее, и у него низкий эмоциональный интеллект. Именно таким термином характеризуется поведение человека, который не способен считывать эмоции и чувства других. К тому же, он не в силах понять желания как близких людей, так и свои собственные. Именно поэтому строить отношения с таким человеком крайне тяжело. "Рамблер" выяснил, как распознать мужчину с низким эмоциональным интеллектом.

Он не умеет себя контролировать

В обычной жизни этот человек предпочитает держать свои эмоции при себе, но время от времени у него случаются резкие эмоциональные вспышки. Он может начать кричать и рушить все вокруг, даже если объективного повода для этого нет. При этом через пару минут такой мужчина будет вести себя как ни в чем не бывало. В иных случаях он может разрыдаться из-за пустяка или внезапно обрадоваться ерунде, при том, что в повседневности такое поведение ему несвойственно. Все это сигнализирует о переизбытке эмоций, накопленных человеком, которые он выплескивает лишь изредка и потому не может их контролировать.

У него нет друзей

Это, пожалуй, один из главных признаков того, что у мужчины есть проблемы. Безусловно, есть люди-интроверты, которые не могут долгое время находиться в обществе кого бы то ни было и ценят личное пространство. Также есть и те, кто не верит, что друзей бывает много. Такие позиции имеют право на существование. Однако, если у твоего партнера нет ни одного близкого друга или хотя бы хорошего приятеля, это крайне тревожный звонок.

Он обожает спорить

В горячей конструктивной полемике нет ничего плохого, но, если мужчина цепляется за любую возможность поспорить хоть с кем-нибудь и при этом никогда не завершает спор самостоятельно, а лишь разжигает его, это повод насторожиться. Человек с низким эмоциональным интеллектом считает, что существует лишь два мнения — его и неправильное, а потому он никогда не станет считаться с чувствами оппонента, продолжая закидывать его аргументами, пока тот не выйдет из игры.