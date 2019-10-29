Что почерк говорит о характере человека

Что почерк может сказать о характере человека?

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему люди пишут определенным образом? Ведь в начальных классах всех учат писать правильно, выводя в прописях каждую букву. Все дело в том, что на почерк человека влияет его характер. И что примечательно, он может сильно отличаться в зависимости от настроения конкретного человека. Разберемся подробнее. Почерк и характер: о чем говорят буквы?

1. Буквы написаны слитно

Человек, который пишет слова неразрывно, то есть, соединяя каждую букву с соседней, чаще всего обладает отличной логикой и последовательностью в действиях. Он аккуратен и во многом даже безупречен. Кроме этого, его нередко нервирует чужая безалаберность.

2. Несвязанные между собой буквы

Свободолюбивые и независимые, эти люди производят впечатление оторванных от этого мира мечтателей. А ведь так и есть. Они беззаботны и абсолютно не последовательны в своих действиях и словах. Они могут говорить одно, а делать другое, доказывая, что и вовсе этого не говорили.

3. Округлые буквы

Чем более округлые буквы в тексте пишущего, тем он более гибкий и добродушный человек. Его сложно вывести из себя. Он всегда старается находить общий язык с людьми разного склада характера и без проблем уступит, если это поможет сохранить ровные отношения с собеседником.

4. Заостренные буквы

А вот обладатель такого почерка не особо старается угождать окружающим. Он своенравен и категоричен. На любое высказывание у него всегда найдутся аргументы, которые будут противоречить сказанному. Он любит спорить и доказывать обратное, и не успокоится, пока не выйдет из дискуссии победителем.

5. Прямые буквы

Буквы без особого наклона раскрывают перед нами человека сдержанного и немногословного. Он приверженец того, что лучше доказывать окружающим свои способности не словом, а поступком. Обычно у таких людей хорошая репутация, но не слишком большой круг знакомых. 6. Строки ползут вверх

Этот человек прирожденный оптимист и искатель приключений. Ему не сидится на месте, он постоянно рвется вперед в поиске новых знаний и интересных знакомств. Что интересно, такие люди с виду могут казаться довольно спокойными, но в головах у них всегда полно идей и сумасшедших замыслов на будущее.

7. Строки ползут вниз

Страхи и сомнения часто становятся преградой у этого человека на пути к достижению целей. Нельзя сказать, что у него недостаточно энергии или преобладает лень. Просто для того, чтобы чаще чувствовать себя в тонусе и не останавливаться на достигнутом, ему нужен тот, кто будет подталкивать его и направлять в нужную сторону.

8. Резкий наклон влево или вправо

Обычно так пишут люди, которые просто фонтанируют энергией и не могут спокойно сидеть на месте. Такое ощущение, что и пишут они второпях, чтобы не тратить лишнее время на мелочи и скорее приступить к делам поважнее.

9. Наклон в разные стороны

Когда человек пишет так, как будто слова и вовсе написаны разными людьми, это говорит о его неустойчивой психике. Он может быть вспыльчивым и сентиментальным, решительным и робким одновременно. У него невероятно быстро меняется настроение и цели в жизни. Проще говоря, этот человек — ходячий фейерверк эмоций, справиться с которыми не всегда под силу даже ему самому.

10. Отсутствие переносов

Если человек не использует в своем письме переносов, а предпочитает переносить слово целиком на другую строку, это говорит о том, что он крайне осторожен во всем. Иногда из-за этой своей особенности он упускает большие возможности в своей жизни. Но при этом и ошибается он также редко.

Теперь вы знаете, как связаны характер и почерк. Не забудьте поделиться статьей с друзьями в социальных сетях!