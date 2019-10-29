Причины, по которым женщины завидуют жизни мужчин

Британские психологи опросили женщин и выяснили, что треть из них считает жизнь мужчин более интересной. Сильная половина человечества не так обременена семейными обязанностями и меньше подвержена общественному влиянию. ИА «Экспресс-Новости» выяснило, какие еще плюсы женщины отмечают в жизни мужчин и почему им завидуют.

Внешний вид

Внешность женщины часто подвергается оценке и критике, хотя бы потому что в ее арсенале есть средства для ее улучшения: косметика, утягивающее белье, стильные аксессуары. С мужчин в этом плане взять нечего: каким родился, таким и живи. Объективизация женщин стала серьезной проблемой, она заставляет прекрасную половину человечества идти на неоправданные риски, которые несут в себе некоторые косметологические процедуры и инъекции. Женщинам приходится тратить немало времени на макияж и укладку. Чтобы мужчина не прослыл неряхой, ему достаточно побриться, причесаться и надеть чистую одежду.

Моральный облик

Если у мужчины много женщин, его считают ловеласом. В крайнем случае — бабником, но ни первое, ни второе слово не вызывает у общественности такой бурной реакции, как словосочетание «гулящая женщина». Мужчинам прощается больше, чем женщинам, некоторые их поступки оправдываются врожденными инстинктами и простым выражением: «Он же мальчик». К женщине общество предъявляет более суровые требования: она обязана быть хорошей матерью, хранительницей очага и музой. Вредные привычки — табу. Большое число партнеров — грех.

Карьера и семья

Испокон веков за женщиной числится статус хранительницы очага, ее образ неразрывно связан с семьей и воспитанием детей. Общество пережило эпоху феминизма, наделило женщин всевозможными правами, но от стереотипов не избавилось. Если женщина выбирает карьеру, а не семью, ее по факту считают неправильной. У мужчин выбор гораздо больше. Они вольны заниматься саморазвитием, строить карьеру, быть бездетными и холостыми. Выбор мужчины не осуждается обществом, так что женщинам действительно есть, чему завидовать.

Каждая гендерная роль имеет свои преимущества и недостатки. С природой спорить сложно, а вот изменить стереотипы может каждый из нас.