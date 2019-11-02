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Позы человека, который в себе не уверен 

Рамблер 17 минут назад
Позы человека, который в себе не уверен
Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Не секрет, что наши жесты говорят больше самих слов. «Рамблер» расскажет, какие позы выдают вас как неуверенного в себе человека.
Первый признак, который показывает вашу застенчивость и даже страх перед собеседником — скрещенные перед собой руки буквой V. Скрещенные руки на груди сигнализируют ровно о том же, но эта поза также может говорить о вашем негативном настрое. Если не знаете, куда деть руки, то просто держите их свободно по бокам.
Сутулость и опущенные плечи мало того, что влияют на ваше здоровье и красоту, так еще и говорят о том, что у вас в жизни много проблем и вы несете на себе неподъемный груз.
Ваша суетливость, а именно переминание с ноги на ногу, щелканье автоматической ручкой и пальцами и много других подобных частых и резких движений, говорит не только о том, что у вас проблемы с нервами, но и складывает у окружающих мнение о вашей неуверенности в себе.
Также вас может выдать палец у рта. Такой жест говорит о том, что вы не хотите, стесняетесь или боитесь что-либо сказать.
И, напоследок, зрительный контакт. Ваши спрятанные от собеседника глаза выдают неуверенность или страх. Ведь не зря говорят, что глаза — зеркало души, и лучше смотреть на всех так, чтобы никто не заподозрил, что вы не уверены в себе.
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Женский форум 
Редактор:  Карина Андреева
Теги:
Психология
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