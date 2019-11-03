Как правильно реагировать на пристающих цыган

В крупных городах часто встречаются цыганки. Они любят "вести свои дела" в местах массового скопления людей, где человек не очень сконцентрирован на своих действиях.

Практически каждый слышал историю о том, как цыганка подходит просить мелочь или предлагает погадать, а потом человек приходит в себя без денег и ценностей. К сожалению, такое случается часто, потому что не все знают, как правильно вести себя в такой ситуации.

Во-первых, не стоит расслабляться, если вы заметили цыганку на горизонте. Лучше изначально держаться от них подальше, чтобы обезопасить себя. Однако, если цыганка выбрала вас в качестве "жертвы", просто уйти от нее не удасться. Дело в том, что они очень тонко чувствуют психологию людей, а еще научены опытом. Если она захочет подойти именно к вам, она это сделает.

Цыгане могут действовать под разными предлогами. Одни предлагают погадать, другие просто просят денег, но чаще всего они просто прыгают "с места в карьер" и начинают рассказывать о вашей судьбе в тот момент, когда вы идете мимо. Тут и начинает действовать психология. Они видят человека, определяют его возраст и социальный статус, а потом первыми двумя предложениями заинтересовывают "жертву". В этот момент ни в коем случае нельзя поддаваться на это. Если вы начнете ее слушать и смотреть на нее, дороги назад может и не быть. Не смотрите в глаза, старайтесь не слушать и просто уйти. В случае, если цыганка начинает настаивать на своем, пригрозите ей полицией. На самом уделе, этот банальный способ хорошо работает. Этой касте ну нужны проблемы с законом, поэтому они быстро отстают в таком случае.