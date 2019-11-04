Как проявляют чувства мужчины и женщины

Часто ли в мужских диалогах проскакивают слова нежности и восхищения своими вторыми половинками? Психологи отмечают, что когда мужчины говорят о женщинах, тема любви затрагивается очень редко. С чем же это связано? Почему дамам легче выражать свои чувства, быть более эмоциональными и открытыми к теплому общению? Попробуем разобраться, в чем же разница.

Как мужчины выражают свои эмоции

Нежность — одно из самых ярких проявлений чувств. Она стала особым камнем преткновения для большинства мужчин. При проявлении этого чувства мужчина теряет свою уверенную позицию, он становится мягче и уступчивее, из-за этого может возникнуть чувство уязвимости. Такие эмоции пугают сильный пол, так как на генном уровне им не положено быть слабыми и раскрепощенными в эмоциональном плане. В такой ситуации автоматически на место нежности становится сильное сексуальное влечение, которое является своего рода защитным механизмом. Здесь и проявляется вся мужская сила и настойчивость, поэтому такие эмоции им ближе и понятнее. Статистика показывает: 67% мужчин убеждены в том, что женщины намного ярче переживают эмоциональные реакции. Для мужского пола вожделение приятнее, чем неосознанное чувство сентиментальности. Когда девушки замечают, что мужчина испытывает только сексуальное влечение, никто и не задумывается о том, что может скрываться за этими эмоциями.

Факторы, влияющие на чувства женщин

С женщинами же все с точностью до наоборот. Они чувствуют привязанность, особое тепло и осознают важность нахождения мужчины рядом. В этом случае вожделение становится второстепенным, это активная часть, которая является еще одним выражением чувств и переживаний. В 2017 году Американские ученые провели анализ сканирования женского мозга, благодаря которому подтвердилось: в процессе оценки мужской привлекательности активизируются несколько участков, связанных с памятью. Это позволяет молодому человеку оставить неизгладимое впечатление в сознании девушки. Это является еще одним фактом, подтверждающим, что женский мозг работает совершенно по-другому, генерируя эмоции, разнящиеся с чувствами мужчин.

Сколько бы ученые ни пытались доказать сложность восприятия таких эмоций мужчинами, вековая история подтверждает: высокие чувства побуждают мужчину работать, достигать поставленных целей, делать вложения и планировать будущее вместе с любимой женщиной.