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Мешает ли семья женщине заниматься бизнесом 

Рамблер 1 час назад
Как женщине совместить семью и работу
Фото: depositphotos.com
Женщины постоянно ведут борьбу с определенными устоями. Создание бизнеса, поддержание брака и воспитание детей чаще всего разделяются в обществе. Такая позиция отнимает у успешных женщин возможность развиваться и самореализовываться. С чем же это связано?

Чувство вины

Как сообщает Global Gap Report 2014, мировой экономике потребуется около 81 года для того, чтобы выровнять статус женщин и мужчин в предпринимательском секторе. Это связано с тем, что только с 2006 года процент участия женщин в экономической сфере вырос на 11%. Исследователи отмечают: такой низкий процент заинтересованности связан с тем, что большинство женщин предпочитает отстраняться от роли добытчицы в семье из-за постоянного чувства вины, которое гложет их при расставании на определенный срок с семьей. Статистика показывает: чувство вины присутствует не все время, чаще всего оно появляется в тот момент, когда женщина приходит домой и видит детей, с которыми в последний раз разговаривала только утром, обменявшись скудной фразой «Хорошего дня», горы немытой посуды и голодного мужа. Один из выходов, который часто находят женщины в подобной ситуации, — это пытаться успеть все и сразу. «Рамблеру» удалось выяснить, как женщинам совмещать семейные дела и карьерный рост.

На два фронта

Нужно понимать о ведении какого бизнеса идет речь — что-то удаленное или требующее максимальной вовлеченности и личного присутствия. При создании своего бизнеса женщине придется уделить много времени интеллектуальному труду, так как нужно с точностью продумать стратегию, при которой прибыль компании со временем сможет только увеличиваться. В бизнесе важна полная и добровольная вовлеченность, когда работа становится частью жизни. Но всегда нужно четко оценивать свои возможности и грамотно разграничивать время. Стоит отметить условия ведения бизнеса в 21 веке, эпоха работы на дому открывает новые возможности перед идейными женщинами. Не обязательно находиться в офисе, чтобы руководить организацией своего бизнеса. Такой способ успокаивает женщину больше в психологическом плане, так как возникает возможность не покидать дом и параллельно заниматься хозяйственными делами.

Как избавиться от чувства вины и научиться совмещать

  1. Нужно научиться правильно расставлять приоритеты. Речь идет не о жестких ультиматумах «или семья — или работа», а об адекватной оценке сроков. Женщина должна понимать, сколько времени в день занимает ее любимая работа, а сколько она может провести со своей семьей, не отвлекаясь на рабочие моменты.
  2. Времяпрепровождение с семьей должно быть качественным, а не количественным. Представим ситуацию: женщина приходит уставшая домой, падает на диван и в полудреме пытается следить за маленьким ребенком, играющим возле нее. Вроде бы все вместе, ребенок занят делом, мама рядом, но считается ли это тем общением и вниманием, которое нужно уделять близким людям?
  3. Старайтесь разделять домашнюю атмосферу и рабочий процесс. Женщина должна понимать, что тот приказной тон, который она использует на работе, должен оставаться за порогом дома. Все проблемы и вопросы, возникающие в бизнесе, решаются также за стенами семейного очага. Нельзя переносить неудачи в карьере на шаловливые поступки детей или «неправильный» взгляд мужа.
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Женский форум 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Психология
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