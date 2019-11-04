Тайная жизнь спортсменок на сборах

Что на самом деле происходит со спортсменками на соревнованиях

Регулярные сборы, ежедневные тренировки, ранний подъем и суровый режим — все это описывает непростую жизнь российских спортсменок. «Рамблер» попытался выяснить, какие тайны скрываются за многочисленными соревнованиями в других городах.

Случай из жизни

Летом 2019 года всплыла история, произошедшая с одной из волейболисток, выступающей за сборную Московской области. Работники правоохранительных органов принудили к интимной связи молодую девушку. История заставляет задуматься о том, почему спортсменка стала участницей такого происшествия. Стоит отметить, что сотрудники полиции изначально «застукали» волейболистку с другим молодым человеком на городском пляже, как потом оказалось, с малознакомым. Почему молодым девушкам приходится скрашивать свои рабочие будни поиском фривольных связей на сборах и соревнованиях?

Нехватка свободного времени

Часто молодым спортсменкам приходится жертвовать своим свободным временем ради успешной карьеры. Способы поиска молодых людей сводятся к всевозможным сайтам знакомств (Tinder, Badoo.com, Love.mail.ru и т.д). Когда девушки прибывают на соревнования, чаще всего день приезда становится выходным — это то время, когда можно расслабиться и подготовиться к следующим напряженным соревновательным дням. У них появляется время прогуляться, посмотреть город и завести новые знакомства. Проблема в том, что жизнь спортсменок циклична. Поездки в другие города — это как особый способ развлечься и сменить обстановку, особенно, если в родном городе нет возможности общаться с молодыми людьми. Каждой женщине нужны тепло и забота, а комплименты и мужское внимание дают эти ощущения. Ведь, когда в ее жизни присутствует только спорт и постоянная физическая нагрузка, тяжело не сдаться. Вот одна из причин такого поведения девушек.

Позиция тренера

Анна Курникова, Давайте разберем еще одну сторону спортивной жизни — отношение с тренером. Почему же они дают свободу своим подопечным и допускают знакомства девушек? В 1988 году в Оттаве прошла конференция, на которой обсуждалась проблема формулы успеха и пикантных встреч со спортсменками в рамках подготовки к соревнованиям. Практика профессионального спорта показывает, что вероятность успешного исхода соревнований увеличивается, когда спортсменки за несколько часов до турнира «эмоционально освобождаются», в этом им помогает близкий контакт с привлекательными молодыми людьми. Применяется ли данная теория на самом деле, нам остается только гадать, зато тема связи девушек с их главными помощниками подтверждена и уже стара как мир. Впоследствии Елена Водорезова, Анна Кондрашова Ольга Корбут и еще десятки известных спортсменок упоминали в своей биографии о «постельном режиме» и обвиняли своих тренеров в домогательстве. Насколько бы сильно это ни пресекалось законом, количество подобных историй со временем только растет.

Счастливый конец

Стоит ли осуждать российских спортсменок за легкую доступность или же можно списать такое неподобающее поведение на банальное желание быть замеченными мужским полом? Спортивные психологи уверены: самооценка девушек, которые полностью посвящают себя спортивной карьере, очень низкая, им тяжелее полюбить себя, так как их жизнь — это сплошная гонка, в которой не бывает победителей, а проигравших предостаточно.