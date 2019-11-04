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Есть ли жизнь чуть дальше центра Москвы 

Рамблер 1 час назад
«Понаехали» — одна из самых распространенных фраз, которую вы можете услышать от жителей столицы. Эксперты НИУ "Высшая школа экономики" и РАНХиГС подсчитали: ежегодно со всех городов России в Москву переезжает 1,8 миллионов человек. С чем связаны масштабные переезды? «Рамблер» выяснил, почему россияне уезжают из родных городов, что их привлекает в столице и какое будущее ждет их Родину.

Москва все-таки не резиновая

Статистика показывает: большинство приезжих — это трудовые мигранты, покинувшие постсоветские территории. Из них только малая часть регистрируется на долгий срок проживания, после которого их можно считать постоянными жителями. Обычный день в городе — это нескончаемый поток туристов, студентов и тысячи жителей Подмосковья, которые работают в самой столице. Москвичи отмечают: вся жизнь сосредоточена в центре города, а что происходит за МКАДом никого уже не интересует.

Золотая жила

Жители регионов сбегают в Москву, в надежде заработать и наладить свою жизнь. Что же подталкивает россиян принять решение переехать?
Во-первых, прельщает то, что здесь много возможностей для профессионального и личностного роста. Некоторые города России ограничены количеством рабочих мест и государственным финансированием, что значительно уменьшает возможность трудоспособного населения реализовать свой потенциал. Росстат рассказывает: есть регионы, которые отличаются своей значимостью, но все равно остаются незамеченными россиянами. Например, в их рейтинге первое место среди городов по самому быстрому поиску работы занимает Чукотский автономный округ, где трудоустроиться можно в среднем за 3,2 месяца, за ним последовали Кировская область и Республика Татарстан, и только на пятом месте оказалась Москва.
Во-вторых, молодежь тянется за инфраструктурой, которую их родные города не всегда могут себе позволить. Люди готовы просиживать по несколько часов в общественном транспорте ради того, чтобы добраться до сердца столицы и прогуляться по главным улицам, посидеть в уютном заведении или сходить на выставки.

Час до работы — это счастье

Давайте разберемся, почему же существует так много мифов, касающихся жизни за МКАДом. Большинство жителей столицы нелестно отзываются о так называемых «провинциалах», живущих в нескольких километрах от самого города. Первое, что они отмечают — большая разница в стоимости жилья. «За МКАДом жизнь есть, но в каких условиях живут люди неизвестно». Москвичи уверены: чем ниже стоимость на жилье, тем хуже ремонт, расположение, сами районы проживания и безопасность в них. Неудивительно, ведь, чем дальше от центра расположена квартира, тем дешевле ее снимать, следовательно, и приобретать в собственность. О том, что москвичи днем и ночью трясутся за свои квартиры, опасаясь как бы в них кто-нибудь не прописался, известно давно. Но вот что интересно: оказывается, столичные жители в некотором смысле завидуют провинциалам, ведь последние могут накопить на собственное жилье гораздо быстрее. Но стоит ли оно того, если сейчас так модно постоянно переезжать и быть мобильными?

Финансовая стабильность

По мнению демографов радоваться такому большому притоку жителей регионов не стоит, от этого страдает как население Москвы, так и бюджет города. «Если население Москвы растет, а население страны остается неизменным, то это значит, что где-то это население будет сокращаться», — сообщает Михаил Денисенко, заместитель директора Института демографии ВШЭ. Рождаемость может не повыситься, а вот концентрация населения в столице всегда будет расти за счет миграции. Территория Новой Москвы отстроится так быстро, что совсем скоро МКАД станет еще одним приятным районом, расположенным «близко» к центру.
Видео дня. Как Бабкиной удается удерживать молодого мужа
Женский форум2 
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Психология , Видео , Михаил Денисенко , Росстат , ВШЭ , РАНХиГС
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