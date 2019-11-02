Психологи назвали 10 слов, которые притягивают удачу

Слова способны оказывать сильное влияние на жизнь и судьбу человека. По мнению современных психологов, слова, сказанные нами, тесно связаны с самоощущением и удачливостью. Если вас настигли проблемы, стоит подумать какие слова вы произносите.

Экспертами названы 10 слов, которые притягивают удачу.

Удача. Употреблять это слово нужно с уверенностью и позитивом.

Счастье. Это то, чего человек хочет добиться. С каждым сказанным таким словом, вы приближаете свое счастье.

Любовь. Как можно чаще говорите слова любви своим близким. И не бойтесь признаться в любви миру, Поверьте, он ответит вам взаимностью.

Благополучие. Если будете часто говорить это слово, и желать благополучия другим людям, вы действительно начнете получать благо от жизни и развернете к себе удачу.

Благодарность. Фортуна улыбается тем, кто умеет благодарить.

Успех. Употребляя это слово, вы запрограммируете себя на удачу.

Уверенность. Если будете верить в себя, то удача будет благосклонна вам.

Доверие. Умейте доверять жизни. Почаще говорите о доверии.

Здоровье. Это слово положительно влияет на ваше состояние.

Надежда. Именно надежда дает нам силы двигаться дальше.