Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психологи назвали 10 слов, которые притягивают удачу 

Стерлеград 3 часа назад
10 слов, которые притягивают удачу
Фото: Стерлеград
Слова способны оказывать сильное влияние на жизнь и судьбу человека. По мнению современных психологов, слова, сказанные нами, тесно связаны с самоощущением и удачливостью. Если вас настигли проблемы, стоит подумать какие слова вы произносите.
Экспертами названы 10 слов, которые притягивают удачу.
Удача. Употреблять это слово нужно с уверенностью и позитивом.
Счастье. Это то, чего человек хочет добиться. С каждым сказанным таким словом, вы приближаете свое счастье.
Любовь. Как можно чаще говорите слова любви своим близким. И не бойтесь признаться в любви миру, Поверьте, он ответит вам взаимностью.
Благополучие. Если будете часто говорить это слово, и желать благополучия другим людям, вы действительно начнете получать благо от жизни и развернете к себе удачу.
Благодарность. Фортуна улыбается тем, кто умеет благодарить.
Успех. Употребляя это слово, вы запрограммируете себя на удачу.
Уверенность. Если будете верить в себя, то удача будет благосклонна вам.
Доверие. Умейте доверять жизни. Почаще говорите о доверии.
Здоровье. Это слово положительно влияет на ваше состояние.
Надежда. Именно надежда дает нам силы двигаться дальше.
Видео дня. Как Бабкиной удается удерживать молодого мужа
Стерлеград: последние новости
Названы полезные утренние привычки для похудения Названы полезные утренние привычки для похудения Какие мужские и женские имена приносят удачу и счастье в браке Какие мужские и женские имена приносят удачу и счастье в браке Какие вещи нельзя дарить, чтобы не потерять удачу Какие вещи нельзя дарить, чтобы не потерять удачу
Женский форум 
Теги:
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЗОЖ, который вам навредит
ЗОЖ, который вам навредит
Самые притягательные холостые олигархи
Самые притягательные холостые олигархи 1
Что такое имиджевая пластика
Что такое имиджевая пластика
Новую юбку высмеяли за невозможность надеть белье
Новую юбку высмеяли за невозможность надеть белье 5
Вещи, которые нельзя класть в микроволновку
Вещи, которые нельзя класть в микроволновку 1
Видео
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
00:49
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
Звёзды
Как быстро заснуть, не ворочаясь в постели
03:12
Как быстро заснуть, не ворочаясь в постели
Здоровье
В Москве начали продавать 11-метровые квартиры
00:56
В Москве начали продавать 11-метровые квартиры
Дом и сад
Нинидзе подтвердила роман с Виторганом
00:17
Нинидзе подтвердила роман с Виторганом
Звёзды
Что будет с коллекцией драгоценностей Зыкиной
01:22
Что будет с коллекцией драгоценностей Зыкиной
Звёзды
Французский деликатес запрещают есть американцам
00:35
Французский деликатес запрещают есть американцам
Еда
Как правильно обращаться с тыквой
02:53
Как правильно обращаться с тыквой
Еда
Директор Наргиз рассказала о ее «пьяном» концерте
04:40
Директор Наргиз рассказала о ее «пьяном» концерте
Звёзды
Из чего делают кабачковую икру на самом деле
04:37
Из чего делают кабачковую икру на самом деле
Еда
Как живет неблагодарный сын Валентины Толкуновой
02:41
Как живет неблагодарный сын Валентины Толкуновой
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение