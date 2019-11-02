Как воспитать себя сильной и независимой

Вероника Романовская, женский психолог, автор тренингов, эксперт в создании семьи по ценностям и самореализации — о яундаменте на 4 столбах

В современном мире женщиной быть непросто. Если раньше можно было вести хозяйство и растить детей, сейчас нужно вдобавок мочь обеспечить себя, состояться как профессионал. Если раньше решали родители за кого замуж выходить, сейчас выбор нужно делать самой! Поэтому без самодостаточности современной женщине никак не обойтись.

Почему именно самодостаточность? Попавшая в отношения зависимости, финансовой или психологической, женщина гораздо будет уязвима, становится жертвой обстоятельств и ей просто манипулировать. Она недооценена. На работе зависимая женщина трудится как лошадка за весь отдел. Иногда смиряясь с обстоятельствами, иногда оправдывая их честностью и старательностью. Но по факту это вариант безволия. И это нужно менять! Многие женщины задаются вопросом: как же почувствовать в себе эту силу, мочь постоять за себя и принимать решения не на эмоциях, а со взглядом в будущее? Самодостаточность — это фундамент на 4 столбах.

Не зря философы говорили, что бытие определяет сознание. Первый столб фундамента самодостаточности — финансовый. Сложно рассуждать о независимости, если даже на еду и приличные вещи денюжек не хватает. Все самое основное женщинам нужно обеспечить себе самим. Как? Это может быть получение востребованной рынком профессии, создание инструментов пассивного дохода (покупка недвижимости для сдачи в аренду и т. п.), инвестирование и т. п., даже заведение полезных знакомств и разговоров о том где бы вы хотели работать.

Никогда не упускайте шанс. Хочу заметить, это не противоречит идее, что обеспечивать семью должен мужчина. Во всем есть баланс. Научитесь с благодарностью и радостью брать деньги в подарок и принимать заботу от сильного пола! Пусть эта поддержка будет вам приятным дополнением, а никак не единственной возможностью! Второй столб самодостаточности — самооценка. Само. Оценка. То, что вы думаете и знаете о себе и своих качествах. Многие женщины, как только слышат эту фразу, сразу начинают говорить, что они мало что умеют, критиковать себя, жаловаться. Вот здесь Стоп! Это 100% состояние жертвы. Беспомощной девочки из детства, которую ругают. Часто потому что так научили их мамы, а мам их мамы. Но времена то меняются. И спасаться нужно самой.

Хотите быть самодостаточной — учитесь замечать свои хорошие качества, придавать им больше значение, чем недостаткам. Хвалите себя так, как вы бы хотели, чтобы вас хвалили родители. Не жадничайте! Будьте критичны, но не строги к себе. Обязательно балуйте себя за проделанную работу и просто так. Это поможет вам не растворяться в браке или на работе, не терять осознание себя как отдельного человека. Что еще может помочь улучшить само-оценку?

Третий столб — постоянное саморазвитие. даже за ворохом домашних обязанностей уделять время чтению, творчеству, спорту, общению с людьми. Представьте сами, какая женщина верит в себя? У которой внимательный и горящий взгляд. Которая ухожена и реализована. Ваше развитие себя внутри и снаружи — единственная гарантия сохранения интереса к вам со стороны противоположного пола, особенно если вы уже вышли из «девичьего» возраста. Женщина, которая занимается чем то за пределами дома и работы, всегда будет интересна и своему мужу и другим мужчинам. Непременно продолжите развивать свои пару-тройку увлечений, которыми вы занимаетесь в свободное время, но оттачиваете свое мастерство, как если бы занимались профессионально. Ни одна грязная тарелка не должна вам помешать вести интересную жизнь! Но она запросто может стать прикрытием, чтобы избежать дискомфорта новизны. Трудно успеть? Инвестируйте в посудомойку и получите время!

И последний главный столб самодостаточности — уверенность в себе и умение выстраивать личные границы. Это важнейшая черта независимой и сильной женщины, которую нужно воспитывать в себе в любом случае. Если вы дадите слабину, если позволите кому-либо нарушать ваши границы, то потом это будет происходить все чаще и чаще. Сложно верить себе, когда чужое мнение становится важнее собственного.

Вы же не обязаны подчиняться мужу или начальнику. И нигде не прописано, что их мнение важнее вашего. Помните об этом. Любой человек должен знать: есть черта, за которую нельзя переходить, и эту черту вы должны защищать так, как пограничник защищает рубежи своей родной страны. Спокойно, но с последствиями для диверсантов.

С защитой своих личных границ связано умение реагировать на проступки и обиды со стороны мужчины. Нельзя показывать, что любая его ошибка будет прощена, что вы готовы закрыть глаза на любую выходку. Должны быть выстроены правила как с вами можно общаться, а что нельзя никогда. Важно рассказать о своих правилах и узнать какие правила есть у него. Хамство, грубость или физическое насилие обойдутся ему очень дорого и не исключено, что об отношениях с вами ему вообще придется забыть. Но за ласку, внимание, поддержку и заботу вы отблагодарите его улыбкой, позитивными эмоциями и заботой.

Независимая женщина, которая заботится о себе всегда желанна и интересна. Чем меньше вы растрачиваете сил на негатив, тем больше в вас энергии и возможностей. Живите в хороших отношениях с собой.