Школьниц принуждали сниматься в порно

В США 22 девушки судятся с популярным ресурсом для взрослых Girls Do Porn, который сотрудничал с крупнейшими порноплощадками мира. Заявительницы утверждают, что их обманули: из девушек обещали сделать моделей, но вместо этого их буквально силой заставляли заниматься сексом на камеру, а затем выставляли на посмешище перед родными, друзьями и еще сотнями тысяч незнакомцев в интернете. Теперь они лечатся от депрессии, пытаются справиться с мыслями о суициде и начать новую жизнь. Как выходец из Новой Зеландии сколотил бизнес на обмане и принуждении школьниц и студенток к съемкам в порно, и почему ему верили — в материале «Ленты.ру».

«Я запомню это чувство на всю оставшуюся жизнь»

Девушка сидит на кровати элитного отеля и, невинно улыбаясь, отвечает на вопросы скрывающегося за кадром мужчины. Она только-только перешагнула отметку сексуального согласия, но тем не менее уже приводит подробности своей половой жизни. Затем в кадр входит мужчина и начинает заниматься с ней сексом, старательно пряча лицо от объектива. Примерно так начинает каждый ролик Girls Do Porn — студии, в сети которой шесть лет назад попала американка Моника Эванс и еще множество девушек, до сих пор страдающих от последствий обмана порноделов.

Как утверждает Эванс, тогда, в 2013 году, ей требовалась немалая сумма на оплату колледжа, а денег, которые приносила работа официантки, категорически не хватало. В сети она нашла объявление о поиске моделей от агентства Begin Modeling. После отклика с ней связался некий Марк и запросил серию откровенных фото, чтобы подробнее ознакомиться с ее пропорциями.

Эванс, которой на тот момент только исполнилось 18 лет, сочла просьбу незнакомца оправданной и выслала несколько снимков. Через некоторое время на связь вышел Марк, он предложил школьнице оплатить билет до Сан-Диего и две тысячи долларов за съемку в фильме для взрослых. Он подчеркнул, что отснятый материал будет выпущен на DVD-дисках для частных коллекционеров порно из Австралии и не будет опубликован нигде в интернете. Он также предоставил Эванс контакты нескольких девушек, довольных опытом работы с Begin Modeling. Они порекомендовали ей предложение агента.

«Они успокоили меня, когда сказали, что у них есть девушки, с которыми я могу пообщаться. Я вся извелась, но мне очень нужны были деньги», — поясняет Эванс.

Тогда она даже представить не могла, что сотрудники Girls Do Porn щедро оплатили подобные рекомендации.

В аэропорту Сан-Диего Эванс встретили оператор Мэтью Вольф и ее будущий партнер по кадру Андре Гарсия. Мужчины усадили девушку в машину, где незамедлительно предложили спиртные напитки для расслабления.

«Это была долгая поездка в отель. Я никогда не бывала в Калифорнии ранее и ни разу с тех пор. Я не хочу возвращаться», — признается Эванс.

В гостиничном номере мужчины тут же вручили школьнице бумаги, которые потребовали подписать не глядя, аргументируя спешку нехваткой времени.

«Ты должна улететь сегодня вечером. У тебя нет времени читать его. Просто подпиши здесь, здесь и здесь», — заверили они.

Несмотря на то что Вольф и Гарсия пообещали снимать только пятиминутные сцены в разных позах, съемки растянулись на несколько часов, а мужчины с каждым разом вели себя все грубее, не обращая внимания на жалобы Эванс на боль и просьбы прекратить съемку. «Ты подписала контракт! Осталось всего десять минут», — время от времени отвечали они.

Спустя несколько часов, Вольф и Гарсия отвезли заплаканную девушку в аэропорт, а уже через месяц Эванс получила ссылку на видео со своим участием от одного из друзей.

«Мое сердце ушло в пятки. Я запомню это чувство на всю оставшуюся жизнь», — призналась она.

О сторонних заработках Эванс тут же узнала вся семья, членам которой заботливые пользователи массово начали присылать скриншоты и фрагменты видео с участием их старшей дочери. Позже Эванс также обнаружила в сети отправленные Марку фотографии, опубликованные вместе с ее персональными данными, именами ее родственников и ссылками на их личные аккаунты в социальных сетях. Слить подобную информацию в свободный доступ, по мнению Эванс, могли только сотрудники Girls Do Porn.

«Подарок» к празднику

Эванс оказалась лишь одной из множества школьниц и студенток, утверждающих, что их намеренно ввели в заблуждение и обманули сотрудники Girls Do Porn. По словам пострадавших, все они откликались на объявление от модельного агентства Begin Modeling или подавали заявки прямо через официальный сайт, где «ведущая международная компания» до сих пор предлагает всем желающим успешную карьеру в модельном бизнесе.

Как и Эванс, заинтересовавшимся девушкам предлагали солидные суммы — от двух до семи тысяч долларов за съемку в порно и обещали, что DVD с клубничкой будут распространяться только на территории Австралии и Новой Зеландии. После согласия девушкам покупали билеты до Сан-Диего, где их встречали Вольф с Гарсией и сопровождали в номера отелей Hyatt, Hilton или Marriott Suites. К слову, некоторых девушек сразу же «штрафовали» за внешность, аргументируя понижение гонорара на тысячу долларов внешними недостаткам. Как утверждается в одном из заявлений, с подобной ситуацией столкнулась 19-летняя Джейн Доу (настоящее имя неизвестно — прим. «Ленты.ру»), тело которой оценили на десять баллов, а лицо — на семь.

Перед съемками юных актрис накачивали марихуаной и алкоголем, а затем требовали от ничего не соображающих школьниц подписать контракт и приступить к съемкам порно. По словам адвоката Джона О’Брайена, никто из девушек не получил копию контракта, а многие прочитали его в первый раз лишь во время судебного процесса. Он также добавил, что среди пострадавших была 18-летняя американка, которую спаивали и снимали в порно прямо в день ее рождения. «Они преподнесли ей праздничный торт во время съемок, чтобы наглядно показать, что она только что достигла возраста согласия», — возмутился он.

Многие девушки также обвинили съемочную команду Girls Do Porn в крайней грубости и садистских наклонностях. Так, одна из пострадавших призналась, что во время крайне жесткого полового акта ее стошнило. Едва не захлебнувшись рвотой, она устроила истерику и расплакалась. Многие несостоявшиеся модели также жаловались на вагинальные кровотечения и требовали Вольфа прекратить съемку. В ответ им предъявляли подписанный контракт и угрожали отменить обратный рейс домой.

По возвращении многих девушек ждал неприятный сюрприз. Их имена, адреса, номера телефонов и профили в социальных сетях становились общественным достоянием. Персональные данные публиковались на PornWikiLeaks — ресурсе с досье на актрис разного калибра, который, как утверждается в одном из судебных заявлений, до 2016 года принадлежал владельцу Girls Do Porn Майклу Пратту.

Стоит отметить, что в конце августа порностудия BangBros приобрела PornWikiLeaks и удалила все содержащиеся на нем данные.

«Слишком долго этот сайт был источником ненависти и лжи. С BangBros достаточно. Мы приобрели этот сайт с намерением закрыть его и удалить всю связанную с ним информацию. Здесь не будет ничего, кроме этой страницы. Так что вам не нужно беспокоиться, что все повторится», — говорится на главной странице ресурса.

Так новые владельцы PornWikiLeaks поступили с информацией, которая хранилась на сайте.

«Они приняли это решение самостоятельно и без принуждения»

Но для многих девушек уже было слишком поздно: тысячи пользователей активно делились порнороликами с их участием и издевались над ними, массово распространяя ссылки, тематические мемы и пикантные скриншоты среди их коллег, родственников, друзей и однокурсников. Постепенно травля перекочевала из онлайна в офлайн — незнакомцы начали преследовать девушек на улицах, предлагать секс за деньги, издеваться и устраивать унизительные розыгрыши. Например, интимную фотографию одной из пострадавших приклеили прямо к входной двери дома ее отца.

Из-за бесконечных преследований некоторым пришлось отказаться от работы, учебы в колледже и даже переехать в другие страны. Более того, по крайней мере четыре девушки признались, что их стали часто посещать мысли о самоубийстве. Так, одна из пострадавших, устав от бесконечных издевательств в колледже, бросила учебное заведение и попыталась свести счеты с жизнью, следует из материалов дела.

Сама Эванс, которая, к слову, не смогла присоединиться к иску против Girls Do Porn, после неудачной попытки суицида провела полторы недели в психиатрической лечебнице. Она тоже бросила колледж и сутками напролет не выходила на улицу, начала употреблять наркотики и едва не рассталась с жизнью. «Я не хотела, чтобы кто-то видел меня. Я сама не могу ни на кого смотреть», — призналась Моника, отметив, что за шесть лет она так и не смогла окончательно прийти в себя.

Девушка пыталась связаться с Марком, чтобы потребовать удалить ее личные данные и порно с ее участием из сети, но ответа не последовало. Как подчеркнули в обвинительном заключении ФБР , для общения с потенциальными актрисами сотрудники Girls Do Porn использовали поддельные имена, названия и номера телефонов. Кроме того, когда отец одной из пострадавших попытался договориться об удалении из общего доступа ролика с дочерью с адвокатом Аароном Садоком, который представлял интересы Girls Do Porn, в ответ он получил еще несколько интимных снимков своего чада. «От имени моего клиента я отправил письмо-предупреждение этой девушке в отношении тех клеветнических заявлений, которые она делает в сети», — заявил адвокат, отметив, что не знал, кто проживает по указанному адресу помимо несостоявшейся модели.

Сам Садок отрицал вину своего клиента.

«Каждая из этих девушек сожалеет о своем желании сняться в порно. Тем не менее они приняли это решение самостоятельно и без принуждения. Каждая из них подписала документ, который позволяет публиковать в интернете видео с их участием, и подтвердила свое решение», — заявил он в письме изданию Vice.

По словам Садока, подписанный до начала съемок договор позволяет представителям Girls Do Porn размещать и продвигать порнографические ролики с участием моделей на любых сайтах для взрослых.

«Мы уверены, что, после рассмотрения дела в суде договор останется в силе», — подчеркнул юрист.

Адвокат также напомнил, что никто из снимавшихся в фильмах для взрослых девушек не предъявлял студии существенных претензий, пока ролики с их участием не стали предметом бурной дискуссии. Садок настаивает на том, что сотрудники Girls Do Porn не причастны к публикации личных данных пострадавших. «Эти утверждения не соответствуют действительности», — заключил он.

Искупление длиною в жизнь

Несмотря на все заявления Садока, сам Пратт, судя по всему, не разделял оптимизма своего адвоката и, в 2016 году объявив себя банкротом, затянул процесс на три года, а потом и вовсе сбежал в другую страну. В то же время с началом гражданского процесса 19 августа 2019 года некоторые подчиненные Пратта начали сознаваться в намеренном обмане девушек, которые хотели стать моделями.

Так, бывшая ассистентка владельца Girls Do Porn Валери Мозер рассказала, как помогала вовлекать ничего не подозревающих студенток и школьниц в съемки порнороликов. Помимо организации контрактов и подсчета расходов, Мозер исполняла функции водителя и стилиста — она встречала начинающих моделей в аэропорту и подготавливала их к съемкам. Она также помогала делать интимные фотосессии, которые сотрудники Girls Do Porn проводили перед началом съемочного процесса.

По словам Мозер, долгое время она верила, что Пратт действительно выполняет обещания, данные приглашенным на съемку девушкам. Тем не менее, когда она начала получать сообщения с требованием удалить тот или иной порноролик, то по указанию начальства просто блокировала номера недовольных. Женщина подчеркнула, что была уволена в 2018 году из-за журнала, куда она тайно вносила записи о разговорах Пратта с моделями.

К ней присоединился и бывший оператор Girls Do Porn Теодор Гай, который, по словам некоторых девушек, иногда замещал Вольфа на съемочной площадке. На суде мужчина сознался, что, исполняя данные Праттом инструкции, сообщал всем моделям заведомо ложные сведения. Например, обещал, что видео с их участием никогда не попадет в интернет. «Гай присутствовал в гостиничном номере на протяжении многих съемок», — заявили пострадавшие, отметив, что, когда приходило время подписывать документы, оператора просили подождать за дверью.

В итоге 10 октября Пратту, Вольфу, Гарсии и Мозер были предъявлены обвинения по трем пунктам — мошенничество, принуждение и сексуальная эксплуатация с применением силы. Все злоумышленники, за исключением скрывающегося от правосудия Пратта, находятся в руках полиции и ждут суда. В случае доказательства вины бывшим сотрудникам Girls Do Porn грозит пожизненное лишение свободы и штраф в 250 тысяч долларов (более 16 миллионов рублей).

Миллионер в бегах

Несмотря на вмешательство правоохранительной системы, тысячи роликов с участием обманутых девушек все еще находятся в свободном доступе и приносят своему создателю немалые деньги. Согласно отчетам ФБР, за период с 2015 по 2016 год Пратту удалось заработать более 17 миллионов долларов на съемках и публикации порно на официальном сайте Girls Do Porn и странице дочернего проекта Girls Do Toys, для которого Вольф снимал спецвыпуски без участия мужчин.

Помимо Пратта на «порно для австралийцев» не стесняются зарабатывать и самые крупные компании из мира фильмов для взрослых, среди которых оказался и самый посещаемый порносайт в мире Pornhub. Невзирая на то, что администрация ресурса имеет право удалять любой контент без предварительного уведомления, она до последнего тянула с ликвидацией контента Girls Do Porn и даже после официального заявления от 22 обманутых моделей ограничилась лишь блокировкой некоторых роликов.

«В случаях столкновения с роликами, нарушающими чьи-то права, мы рекомендуем нашим зрителям подавать запрос на удаление контента», — пояснил вице-президент PornHub Кори Прайс, так и не ответив на вопросы журналистов о ситуации с Girls Do Porn.

И это неудивительно, ведь в течение восьми лет ролики Пратта на Pornhub собрали более 677 миллионов просмотров и принесли ресурсу солидные прибыли. Более того, до недавнего времени аккаунт Girls Do Porn на Pornhub занимал 20-ю строчку в рейтинге самых популярных каналов, имел статус «контент-партнера» и «партнера по премиум доступу». Только 15 октября «в свете новых уголовных обвинений в отношении Girls Do Porn» администрация сайта решила удалить канал и убрать обанкротившуюся компанию из списка партнеров.

Ролики Пратта также были удалены и с другого крупного порнойсайта, YouPorn. Тем не менее видео с участием обманутых моделей все еще доступны на этих ресурсах в качестве отдельных фрагментов и пользовательских сборников.