Типичные признаки человека с синдромом жертвы

Синдром жертвы в психологии — состояние, при котором человек, чувствующий своё бессилие перед окружающим миром, считает себя жертвой чужих действий или обстоятельств.

Каковы же основные признаки поведения человека с синдромом жертвы?

Жалуется на правительство, начальство, соседей и жизнь в целом

Если вы общаетесь с человеком, у которого не сложилась жизнь, потому что правительство продажное, а соседи слишком шумные, знайте, что это один из признаков мышления жертвы. Человек не хочет думать категориями «я», он винит во всем круг людей и обстоятельства, на которые никак не может повлиять.

Обижается

Задеть такого человека проще простого. Сказали не таким тоном, не перезвонили, не пригласили в гости — и обида уже тут как тут. А если отказали им в чем-то, можете не сомневаться, что вы точно попали в категорию людей, которые не умеют дружить и помогать.

Предъявляет претензии

Человек с синдромом жертвы слишком часто всем недоволен. А особенно тем, что вы такой, какой есть. И ему обязательно нужно вас переделать. Он попытается наградить вас чувством вины за ваши недостатки. Общаясь с таким человеком, помните, что проблема не в вас. Как бы вы ни менялись и ни старались угодить, вы лишь усугубите ситуацию и завязнете в манипулятивных отношениях ещё сильнее.

Принижает себя

Стоит им только посочувствовать, потому что очень сложно жить в состоянии собственной ничтожности и неполноценности. Некоторые выражают напрямую свою низкую самооценку, называя себя недостойными и ущербными, другие тщательно скрывают это чувство за внешней агрессией.

Сплетничает

Жертва ничего толком не может сделать в своей жизни, поэтому сплетничает о чужой. Обсуждая чужие провалы, такой человек питается энергией и будто вырастает в своих глазах.

«Обсусоливает» проблему

Так как люди с синдромом жертвы не умеют решать проблемы, они их обсуждают. И даже если проблема была в прошлом, им всё равно сложно отпустить ситуацию, перешагнуть и идти дальше.

Если же вы обнаружили, что эти признаки характеризуют именно вас, ИА «Экспресс-Новости» спешит вас утешить: осознание проблемы — это первый и очень важный шаг на пути к её решению. Только вы сами ответственны за свою судьбу и образ мышления. Вдохновляем вас каждый день меняться к лучшему!