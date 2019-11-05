Женские имена, притягивающие несчастья

Часто полоса невезения так и следует по пятам за обладательницами этих имён. Узнаем какие имена так негативно влияют на своих обладательниц.

Галина

Перевод этого имена с греческого языка "безмятежная", "спокойная". Несмотря на это, жизнь Галины нельзя назвать удачной. Частая смена поклонников и неудачи в личной жизни —лишь малая часть невезения девушки.

Антонина

Может легко стать жертвой нечестного человека, который будет ею манипулировать долгое время. Личная жизнь у нее идеализирована. Она часто закрывает глаза на недостатки партнера или на плохое к себе отношение. Несчастные браки и глубокие переживания лишают девушку всех сил.

Инна

Значение имени Инна "бурный поток" — именно это и отражает всю жизнь обладательниц этого имени. Часто при разрешении проблем, использует не самые лучшие черты своего характера. Из-за принципиальности и упрямства Инне и в личной жизни не везет. Требуя беспрекословного к себе подчинения, Инна зачастую не понимает, что этим она отравляет жизнь себе и своему возлюбленному.

Варвара

Упрямая, взбалмошная и эксцентричная девушка. В личной жизни эти качества не приносят счастья, так как Варвара не умеет слушать советы, уступать и идти на компромисс. Тяжелая энергетика этого имени не дает Варваре всецело почувствовать радость жизни, заставляя девушку с необузданным характером испытывать все больше трудностей на своем пути.

Валерия

Имя латинского происхождения, что означает "сильная". Девушка беспринципна, с буйным характером. Во взрослой жизни ей трудно совмещать карьеру и семью. В личной жизни у Валерии нередко происходят скандалы и недопонимания. На работе отношения с коллегами тоже невыносимые. Пытаясь всем что-либо доказать, Валерия редко находит понимание со стороны окружающих.