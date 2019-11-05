Как понять, что он вас разлюбил

Психолог Алена Ал-Ас — о причинах, из-за которых происходят разводы и расставания

Каждая девушка и женщина хочет быть любимой. Великое счастье — иметь любящего мужа или парня. Но ничто не вечно в этом мире, и рано или поздно даже самая крепкая лодка совместных отношений может дать трещину. Как правило, разводы и расставания на пустом месте не происходят. Отношения ухудшаются постепенно и в какой-то момент лишь достигают критической точки, за которой им приходит конец.

Понять, что муж разлюбил, не так просто. Многие женщины принимают конец любви за временную раздраженность, усталость, но уверены: разлюбить он не сможет. И ошибаются.

Самое явное проявление того, что муж или парень больше не любит, — отсутствие интереса к вашей персоне.

В это сложно поверить, но вы больше не интересуете того человека, который несколько лет назад только о вас и думал. Отсутствие интереса проявляется в том, что вы становитесь практически безразличны этому человеку. Он предпочтет провести время с друзьями в баре, поиграть в компьютерные игры, посмотреть телевизор, только бы не проводить его с вами. Ему с вами скучно. И не потому, что вы такой человек, с которым не о чем поговорить, а просто вы перестали его интересовать как объект противоположного пола.

Вы начинаете раздражать мужчину, и он обращает повышенное внимание на ваши слабости, ошибки, просчеты. Когда человек искренне любит, он или не замечает слабостей своей женщины, или закрывает на них глаза. Но когда любовь проходит, даже незначительные негативные моменты начинают раздуваться до глобальных масштабов. И вот мужчине уже кажется, что вы и потолстели, и некрасиво одеваетесь, и готовите плохо, и поговорить с вами не о чем. Но ведь вы не поменялись так за несколько лет, просто его любовь к вам прошла, и с этим придется смириться.