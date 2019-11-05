Насколько опасен ретроградный Меркурий

До 20 ноября будет длиться период ретроградного Меркурия. Обычно, при приближении подобных периодов, гороскопы и СМИ начинают пестреть предупреждениями о надвигающейся опасности. Действительно ли он так страшен, каким представляют его журналисты?

Чтобы разобраться с этим вопросом, корреспондент ИА "Экспресс-Новости" обратился к известному астрологу, и вот что он рассказал.

Планету называют ретроградной, когда она движется не так, как обычно, а в другую сторону, либо с иной скоростью. Такое явление характерно для любой планеты. Только одни планеты бывают ретроградными редко, а другие, например, Меркурий, гораздо чаще.

К примеру, Земля может обойти Марс только один раз за несколько лет. Что касается Меркурия, то он обычно обгоняет Землю очень часто, по несколько раз в год.

Все знают, что у каждой планеты есть своя сфера, на которую она оказывает непосредственное влияние. Например, любовные отношения целиком зависят от Венеры.

Что касается Меркурия, то под его попечительством находится бизнес, торговая деятельность, сделки.

Понятно, что совсем прекратить все серьезные операции в период ретроградного Меркурия вряд ли удастся. Но нужно заранее быть готовым к этому периоду и быть очень бдительным, когда он наступит. Именно для этого гороскопы и предупреждают о наступлении ретроградного Меркурия. Как говорится: кто предупрежден — тот вооружен.

На любых переговорах, при совершении любых сделок нужно быть предельно сосредоточенным.

Необходимо тщательно проверять контрагентов, каждый пункт в договоре пересматривать по несколько раз, быть предусмотрительным и стараться избегать возможных неприятностей.

Например, если вы отправляетесь на встречу с партнером, то лучше выехать заранее, даже если навигатор говорит, что по вашему маршруту пробок нет. Если открываете вклад в банке, то наведите справки о его благонадежности.

Возможно, еще три месяца назад он был в топе банков, а теперь ситуация изменилась. Если Вы будете скрупулезно относиться к любой мелочи, то период ретроградного Меркурия ничего плохого вам не принесет.