7 простых способов заняться благотворительностью, не спустив на это все свои сбережения

Почему-то многие люди считают, что прежде чем начать помогать другим, необходимо заработать многомиллионное состояние и лишь потом попытаться реализовать свои планы.

По их мнению, только по-настоящему обеспеченные личности могут вкладываться в других, не надеясь получить что-то взамен.

Однако эксперты уверяют, что финансовая составляющая — не единственное, чем вы можете помочь нуждающимся и предлагают весьма доступные варианты, с которыми под силу справиться каждому, кто решил быть чем-то полезен окружающему миру. О том, как заняться благотворительностью, если у вас совершенно нет денег — в материале Passion.ru.

Наведаться в дома престарелых

Забывать о старых людях тоже не стоит. И если рядом с вами есть дом престарелых, то вы можете наведаться туда и уделить внимание одиноким пожилым людям.

Даже если вы просто составите им компанию в шахматы или шашки, почитаете вслух какую-нибудь интересную книгу, поможете справиться с простыми бытовыми вопросами или просто выслушаете, потому как многим из них нужно просто выговориться, то то уже будет с вашей стороны неплохой вклад в благотворительность.

Взять шефство над детским домом или интернатом

Даже если вы никогда подобным не занимались, но хотите попробовать, вы можете обратиться в ближайший детский дом или интернат и уточнить, чем можете быть им полезны.

Ведь помимо материальной помощи, зачастую воспитанникам не хватает тепла и каких-то обычных радостей.

Поэтому можете попробовать реализовать свои творческие таланты, поиграть с ними или научить чему-нибудь хорошему (провести уроки рисования, научить обращаться с иголкой и ножницами или спицами, устроить литературные чтения — все то, к чему у вас самих лежит душа). Или, возможно, им потребуется помощь в сопровождении детей куда-либо, перевозке вещей и так далее.

Стать донором крови

Помочь оказавшимся в беде можно еще и другим способом, например, став донором крови. И хотя данная процедура весьма проста, однако некоторые люди до сих пор боятся идти сдавать кровь, считая, что для них это будет связано с определенными рисками.

На самом же деле, если у вас нет каких-либо противопоказаний, то данная процедура не займет много времени и на самом деле сможет кому-то спасти жизнь (в прямом смысле этого слова).

Просто заранее позвоните в пункт забора крови и узнайте, что необходимо для того, чтобы стать донором.

Накормить нуждающихся

Если вы хотите еще каким-то образом стать полезны тем, кто оказался в сложной ситуации, то вы можете поучаствовать в раздаче (или даже приготовлении) еды для людей без определенного места жительства.

Можете найти волонтеров, которые регулярно участвуют в подобных акциях или обратиться напрямую в благотворительные организации и церковные общины, которые также стараются накормить всех тех, кто остался без крова, без денег, без семьи и здоровья.

Чтобы стать участником данного действия, не обязательно вступать в ряды той или иной организации, главное узнать, на какую ближайшую дату запланирована раздача еды и явиться чуть раньше, чтобы предложить свою посильную помощь (а заодно обменяться контактами, чтобы вас могли заранее оповещать о предстоящей акции и привлекать к самому процессу).

Организовать мастер-класс (или настоящий кружок творчества) для особенных детей

Если вы очень творческий человек и готовы поделиться своими знаниями (и умениями) с окружающими, тогда почему бы вам не организовать какой-нибудь тематический мастер-класс (или кружок на регулярной основе) для особенных детей или тех малышей, которые из-за своего недуга вынуждены отказаться от столь привычных для остальных ребят радостей. Чем с ними заняться?

Можно все подробности узнать у куратора подобного центра и заранее продумать все мелочи и возможности.

Например, можно организовать театральный кружок, познакомить ребят с основами фото— или видеосъемки, позаниматься с ними живописью, вышиванием, освоить простые кулинарные рецепты и прочее-прочее.

Оказать посильную помощь приюту животных

К сожалению, не только людям, но и братьям нашим меньшим бывает нужна помочь.

Очень многие животные, некогда проживавшие в домах с любимыми хозяевами, в один прекрасный миг становятся просто ненужными и оказываются на улице (по тем или иным причинам «выброшенными» оказывается большая часть домашних питомцев, которых завели ради забавы или чтобы «порадовать» своего ребенка).

И неприспособленные к суровой реальности, очень многие животные погибают, так и не сумев справиться с тоской по хозяину или не найдя себе пропитание.

Те, кому повезло больше, оказываются в приютах или на передержке, но и тут есть свои минусы. В подобных местах собрано большое количество брошенных любимцев, потому у волонтеров зачастую просто не хватает ни сил, ни времени, чтобы уделить должное внимание каждому «постояльцу».

Поэтому, если вы любите животных и хотите им помочь, можете наведаться в ближайший приют и сделать что-то полезное.