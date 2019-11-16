Как справиться с мизофобией

Считается ли постоянная уборка в доме нормой

Последнее время мизофобия становится распространённым явлением. Почему люди панически наводят порядок в доме и моют дверные ручки по несколько раз в неделю? «Рамблер» выяснил, как мизофобия сказывается на психике человека и чем она страшна.

Что это такое

Понятие «мизофобия» имеет несколько определений. Во-первых, это состояние, при котором человек боится выпачкаться или чем-то заразиться от грязных предметов. Люди, страдающие этим состоянием, мало контактируют с незнакомыми людьми и избегают прикосновений. Во-вторых, мизофобия — это не просто стремление к чистоте, а поведение, имеющее навязчивый характер И сопровождающееся паранойей. Статистика показывает: большинство людей, помешанных на дезинфекции и тотальной чистоте, приобретают это состояние под влиянием окружающей среды. В университете города Бакингхэм ученые предположили: процент тех, кто приобретает мизофобию после перенесённых инфекционных заболеваний, растёт. Это обусловлено тем, что такое расстройство может быть диагностировано и в составе других отклонений.

Причины навязчивой уборки

Движущей силой мизофобии является страх. Факторы, влияющие на появление страха: микробы и различные бактерии. Человек может бояться как самой грязи, так и последствий контакта с ней. Мизофобия не появляется внезапно. Это не просто сиюминутный порыв натереть все до блеска, а стабильное состояние и осознание необходимости уборки. Американские психологи убеждены: такое заболевание характерно только для развитых стран, в которых местные жители не уверены в безопасности окружающей среды.

Симптомы мизофобии