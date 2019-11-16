Что такое «оговорка по Фрейду»

Имя известного австрийского психолога, основателя психоанализа не теряет своей актуальности из года в год. Авторское кино считает своим долгом воздать должное Зигмунду Фрейду за возможность поэксплуатировать тот или иной синдром. "Рамблер" разбирается, как кинематограф сыграл не последнюю роль в том, чтобы имя Фрейда приобрело статус обыденного и прочно укоренилось в памяти человека, трансформировавшись в такую фразу, как «оговорка по Фрейду».

Различного рода оговорки, обмолвки, описки и прочее относятся к термину парапраксис, который Фрейд использовал в своей книге «Психопатология обыденной жизни». «Оговорка по Фрейду», согласно мнению основателя психоанализа, не является случайной, а возникает вследствие подавления мысли, которую хотят спрятать на задворки сознания.

Одним из известных примеров "оговорки по Фрейду" является речь в 1988 году тогда еще вице-президента США Джорджа Буша-старшего

У нас были победы. Были и ошибки — обычный недостаток секса хозяйственной… то есть сельскохозяйственной политики.

Примеров парапраксиса в обыденной жизни не сосчитать: у каждого человека когда-либо случались подобные курьезы с произношением, толкованием, написанием слов. Фрейд также утверждает, что к этому явлению относится забывание чего-либо, присущего личности, потеря вещей и действия «по ошибке».

«Оговорка по Фрейду» — это фактически вся теория бессознательного австрийского психолога, укомплектованная в обыденное мышление.