Почему мы испытываем чувство стыда

Чувство стыда знакомо всем кроме разве что людей с поражениями лобной доли мозга. Такие люди лишаются критического мышления по отношению к своим поступкам, и в то же время у них наблюдается неспособность контролировать собственные действия и эмоции. "Рамблер" рассказывает, почему чувствовать стыд — это нормально.

После какого-либо с нашей точки зрения неправильного поступка в нас просыпается моральный цензор — совесть, которая начинает свою деятельность по соблюдению высокой нравственности человека.

Бывает, что совесть просыпается в условиях какого-либо действия, когда человек не делал ничего плохого. Так, например, человека может накрыть стыд при несоблюдении правил поведения в социуме. То есть нас может смущать то, что мы разительно отличаемся от других.

В обществе также не принято смотреть в глаза незнакомым людям. Подобного правила нигде нет, однако большинство людей смущаются, когда на них кто-то смотрит. Такое, по мнению французского философа Жан-Поля Сартра, происходит из-за того, что кто-то другой воспринимает нас как объект, дает нам оценку, судит нас.

Мы испытываем чувство стыда по разным причинам. Иногда нам стыдно за других людей, которые подпадают под нашу ответственность. Так мы стыдимся за наших родственников, когда, по нашему мнению, они совершили что-то неблагоприятное. Для описания ощущения стыда за нелепые или глупые действия других людей есть особые понятия, в обиходе они называются финский или испанский стыд.

Стыд — неотъемлемая часть нашей жизни, его не стоит смущаться и пытаться с ним бороться. Важно отделять ложный стыд от настоящего. Мы не должны испытывать это чувство постоянно, необходимо помнить, что стыд отвечает за регулирование только нашего поведения.