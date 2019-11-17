От чего страдают умные женщины

Ни для кого не секрет, что подчас мужчины боятся умных женщин. И на то есть свои причины, ведь нередко такие дамы в силу своего интеллекта сталкиваются с множеством проблем, которые усложняют им жизнь. "Рамблер" выяснял, действительно ли горе от ума, и почему девушкам с высоким IQ живется отнюдь не просто.

Умные кажутся надменными

Не всегда, но такое происходит нередко. Особенно, если умная женщина оказывается в обществе людей, которые значительно уступают ей в интеллекте. У умной всегда найдется свое мнение по любому вопросу (и она не постесняется его высказать), эта девушка искусно жонглирует словами, смысл которых не всегда доходит до собеседников. Она может делать это не нарочно, а лишь потому, что привыкла так общаться. Вот только другие ее не поймут.

Умные не могут ошибаться

Так думают все вокруг и твердят умной девушке об этом с самого детства. Дома, в школе, в институте, на работе и даже в семье все так и норовят напомнить ей о том, что ошибаются только глупцы и неудачники, а она к ним никогда не относилась. Очевидно, что постоянное давление со всех сторон негативным образом сказывается на психологическом состоянии такой женщины. Тем более, что лишь совершая ошибки, можно добиться успеха.

Умные не дают волю эмоциям

Умение здраво смотреть на вещи и не летать в облаках — крайне полезно, особенно во взрослой жизни. Однако не стоит впадать в крайности и глушить эмоции даже там, где им необходимо вырваться наружу. Умные женщины настолько привыкли к подробному анализу и разбору всего и вся, что пытаются рассмотреть под микроскопом даже собственные чувства. По ходу дела им начинает казаться, что их эмоциональность — признак слабости, а значит, следует ко всему подходить с холодной головой. На самом же деле во всем нужно знать меру, а блокировка чувств лишь провоцирует стресс и приводит к губительной недосказанности с близкими людьми.