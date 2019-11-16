О чем говорят мужчины, когда рядом нет женщин

О чем чаще всего говорят мужчины, когда поблизости не оказывается женщин? «Рамблеру» стало известно, какие темы самые обсуждаемые среди мужчин.

Статистика показывает

Женщины Семья и дети Работа Личные победы Политика Спорт В 2014 году Британские учёные провели социологический опрос и узнали какие темы мужчины в своих диалогах затрагивают чаще всего:

Мужчины, проживающие в Лондоне, твёрдо ответили, что при встрече с друзьями они постоянно обсуждают поведение женщин, вспоминают ситуации из жизни, связанные с женщинами, которые им интересны. Мужская скромность и закрытость — это миф. Ученые доказали: в мужской компании всегда найдётся тот, кто расскажет о своих личных победах и не станет упоминать о любовных поражениях.

Женщины

Стоит отметить, что чаще всего молодые люди говорят не о своих женщинах, а обсуждают коллег, различных актрис, симпатичных официанток и соседок в многоквартирном доме. Психологи отмечают: такое общение помогает сильному полу самоутвердиться и продемонстрировать хороший вкус.

Семья и дети

Женатые мужчины в разговоре с друзьями любят делиться успехами в воспитании детей. Отцы нахваливают своё чадо даже, если у остальных мужчин в компании все ещё нет детей. Каждый отец считает своего ребёнка лучшим и не упустит момента, чтобы рассказать забавный или памятный случай, связанный с сыном или дочкой.

Работа

Темой становятся достижения на работе: новый выигранный тендер, премия, покупка билетов в отпуск и повышение. Мужчины любят сравнивать себя даже с близкими друзьями, убеждаясь, что продвинулись намного дальше по карьерной лестнице.

Политика

Ещё одна распространенная тема в мужской компании. Мужчины никогда не откажутся высказать свою точку зрения и найти причины провалов в экономической сфере страны.

Спорт

Многие мужчины увлекаются различными видами спорта, они не только смотрят футбольные и баскетбольные матчи, но и предпочитают самостоятельно выбираться в тренажерный зал или поиграть с друзьями в теннис. Они с удовольствием обсуждают прогресс любимых команд, сожалеют об их провалах и выстраивают новые стратегии для игроков.