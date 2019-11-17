Как понять, что вами манипулируют

В тот или иной период своей жизни человек может задаваться вопросом: меня любят или используют? Это очень хороший повод задуматься, ведь сомнения не появляются на ровном месте. «Рамблер» попытался выяснить, как можно отличить любовь от мнимой привязанности, приводящей к простому манипулированию.

Что из себя представляет любовь

«Любовь держится на трёх моментах: инстинкт, привязанность и проекция. Любые чувства имеют условия. Если возьмёте различные конкретные случаи, вы сразу разглядите форму любви. Привязанность формируется за долгие годы жизни, создавая определенные условия любовных отношений. Проекция — это наше детство, воспоминания и идеальное представление о ком-либо. Каждый проявляет себя индивидуально в отношениях. Именно поэтому отличить любовь от манипуляций очень сложно», — убеждена Вероника Степанова, мед.психолог.

Показатели любви

Большинство психологов уверяют: многие поступки мужчин, такие как щедрость, отвага и милосердие, не являются показателем любви. Мужчина по своей природе может быть просто открытым человеком и испытывать удовольствие от дарения подарков женщинам. Проявление заботы не всегда является показателем высокого чувства. Забота может быть обусловлена ощущением вины или чувством одиночества. В 2009 году исследования ученых Лондонского университета показали: учащенное сердцебиение, расширенные зрачки, неравномерный пульс — условные признаки любви.

Настроение человека меняется в зависимости от окружающей среды и различных внешних факторов, что доказывает непостоянство человеческих чувств. Сегодня вы безгранично влюблены, а завтра — спокойно держите возлюбленного за руку и не испытываете никакого волнения.

Как понять, что вас используют

Неравнозначный обмен — главный признак потребительского отношения. Вы даёте значительно больше, нежели получаете взамен. Самый распространенный случай — создание условий для жизни мужчиной или женщиной. Покупка квартиры, домашний уют, приготовленная домашняя еда, выполнение любых желаний второй половинки могут привести к односторонним отношениям. Человек использует все условия, созданные для него, и не нуждается больше ни в каких проявлениях чувств.

Что с этим делать

Прежде всего задумайтесь, почему и для чего вы даёте другим людям возможность пользоваться вами. Если вы позволяете окружающим так поступать с вами, значит, такое отношение вам комфортно. Вы стараетесь «подкупить» людей, находящихся рядом с вами.